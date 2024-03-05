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В США обвинили руководство страны во враждебных отношениях с Россией

Глава делегации США: враждебные отношения с Москвой начались из-за Вашингтона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Теплый прием делегации из США на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» подтверждает, что враждебность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки исходит от Вашингтона. Об этом во вторник, 5 марта, заявил глава американской делегации Калеб Мопин.

По его словам, на фоне отношений между двумя государствами можно было ожидать враждебности к делегации США со стороны России, но иностранных гостей встретили радушно.

«Это снова показывает, что враждебность исходит не со стороны России, а из Соединенных Штатов, от американских руководителей, которые намерены использовать НАТО и другие силы, чтобы вводить санкции, угрожать, ставить Россию в ситуацию, в которой она должна военными методами защищать себя и новые республики (новые регионы РФ. — Ред.)», — поделился Мопин с «РИА Новости».

Глава американской делегации указал, что правительство России и граждане страны хотят иметь хорошие отношения с США.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

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Ранее, 23 февраля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и США. По словам Антонова, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.

В тот же день президент США Джо Байден в своем сообщении на сайте Белого дома подтвердил, что США вводят против России более 500 новых санкций, нацеленных на финансовый и оборонный сектор, сети закупок и на людей, которые пытаются избежать первичных санкций. Экспортные ограничения затронут почти 100 организаций, которые якобы оказывают теневую помощь оборонной сфере России.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал США и ЕС перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, поэтому они могут при желании начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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