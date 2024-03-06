Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали 3,75 млн человек

Заявки на участие в онлайн-голосовании на президентских выборах в России подали 3,75 млн человек. Еще 2,65 млн заявлений поступили через сервис «Мобильный избиратель». Об этом 6 марта на заседании сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Число заявлений, поданных в рамках «Мобильного избирателя» для голосования на других участках и голосования дистанционного, в общей сложности подано 6,4 млн заявлений», — сообщил он.

Булаев отметил, что из них 2,65 млн заявлений поступили для голосования на других участках по месту нахождения, а 3,75 млн поступило для голосования дистанционного.

Также он отметил, что начиная с 25 февраля почти 740 тыс. человек проголосовали досрочно в 32 регионах.

«По состоянию на 10:00 6 марта 2024 года в 32 субъектах досрочно проголосовало почти 740 тыс. человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях», — добавил Булаев.

8 февраля стало известно, что в выборах примут участие четыре кандидата. Их имена будут указаны в избирательном бюллетене. Это депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом 29 января.

Комиссия 31 января завершила прием документов и подписей избирателей от желающих участвовать в президентских выборах 2024 года. В тот день от участия в гонке отказались Анатолий Баташев и председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов.

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, принять участие в президентских выборах 2024 года изъявили желание более 30 человек.