Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали 3,75 млн человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявки на участие в онлайн-голосовании на президентских выборах в России подали 3,75 млн человек. Еще 2,65 млн заявлений поступили через сервис «Мобильный избиратель». Об этом 6 марта на заседании сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Число заявлений, поданных в рамках «Мобильного избирателя» для голосования на других участках и голосования дистанционного, в общей сложности подано 6,4 млн заявлений», — сообщил он.

Булаев отметил, что из них 2,65 млн заявлений поступили для голосования на других участках по месту нахождения, а 3,75 млн поступило для голосования дистанционного.

Также он отметил, что начиная с 25 февраля почти 740 тыс. человек проголосовали досрочно в 32 регионах.

«По состоянию на 10:00 6 марта 2024 года в 32 субъектах досрочно проголосовало почти 740 тыс. человек. Это немало, это люди, которые находятся в особых условиях», — добавил Булаев.

Выборы-2024: как узнать свой избирательный участок
Голосовать в 2024 году можно как очно, так и дистанционно

8 февраля стало известно, что в выборах примут участие четыре кандидата. Их имена будут указаны в избирательном бюллетене. Это депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, которого ЦИК зарегистрировала кандидатом 29 января.

Комиссия 31 января завершила прием документов и подписей избирателей от желающих участвовать в президентских выборах 2024 года. В тот день от участия в гонке отказались Анатолий Баташев и председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов.

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, принять участие в президентских выборах 2024 года изъявили желание более 30 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024