Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты

Украина вышла из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты. Об этом 5 марта сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, это «будет способствовать актуализации участия Украины в договорно-правовой базе в рамках СНГ с учетом современного состояния отношений».

Соглашение было заключено 9 октября 1992 года в Бишкеке. Страны СНГ договорились осуществлять сотрудничество в области измерений времени и частоты и определения параметров вращения Земли. Также стороны взяли обязательство уведомлять об изменении установленного на их территориях порядка исчисления времени и границ часовых поясов.

Ранее, 15 февраля, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не добивается исключения Украины из СНГ, так как нормативные документы не предусматривают этого. Он пояснил, что при этом Киев практически минимизировал свое участие в СНГ.