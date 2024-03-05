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Украина вышла из соглашения СНГ о единстве измерений времени и частоты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина вышла из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты. Об этом 5 марта сообщил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

По его словам, это «будет способствовать актуализации участия Украины в договорно-правовой базе в рамках СНГ с учетом современного состояния отношений».

Соглашение было заключено 9 октября 1992 года в Бишкеке. Страны СНГ договорились осуществлять сотрудничество в области измерений времени и частоты и определения параметров вращения Земли. Также стороны взяли обязательство уведомлять об изменении установленного на их территориях порядка исчисления времени и границ часовых поясов.

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