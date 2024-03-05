Американист предрек печальные последствия для Байдена из-за ситуации с мигрантами

Заявление экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о необходимости перебросить 70–80 тыс. военнослужащих на границу США и Мексики может привести к печальным последствиям для администрации президента страны Джо Байдена. Об этом 5 марта «Известиям» заявил американист, историк Владимир Можегов.

«Пока статус-кво возник, потому что федеральные власти в общем молча согласились с тем, что Техас сам справляется с проблемой, штат спокоен, проблемы эти ушли из новостей. Поэтому это заявление просто может привести к очередному взрыву. Нужно ли это власти, нужно ли это Байдену, под которым шатаются все мостки, я не уверен. Но, конечно, это может привести к печальным последствиям и для партии, и для страны в целом», — сказал он.

Накануне американский журналист Такер Карлсон предрек США крах из-за нелегальной миграции. Он отметил, что сейчас в государстве проживает около 7 млн мигрантов, которые попали в страну во время нахождения на посту Байдена. В качестве одной из основных проблем Карлсон видит право неграждан служить в американской армии.

6 февраля экс-президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что количество мигрантов в США к концу срока Байдена может достигнуть 19 млн, а это больше населения штата Нью-Йорк. Трамп также отметил, что многие мигранты являются «террористами» и попадают в США из «тюрем, психиатрических учреждений».

Конфликт между федеральными властями США в Вашингтоне и администрацией штата Техас начался 12 января, когда Национальная гвардия Техаса перекрыла агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой, а именно к парку Шелби в Игл-Пасс. В тот же день американские СМИ забеспокоились, что противостояние между федеральными пограничниками и техасской гвардией чревато вооруженным конфликтом на границе с Мексикой.

Позже, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, установленную Техасом на границе. Через два дня губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 коллег из других штатов. Они обвинили Байдена в отказе защищать страну от нелегальной миграции с юга. На следующий день вице-губернатор штата Дэн Патрик потребовал от Байдена «уйти с дороги» техасской гвардии и не мешать ей.