Бьет лучом: желтый свет обезвредит «спящие» очаги туберкулеза за полчаса

Российские ученые предложили уничтожать лекарственно-устойчивые и «спящие» формы микобактерий — возбудителей туберкулеза — с помощью желтого света . Неактивные патогены нечувствительны ко всем известным антибиотикам, а потому часто остаются в легких пациентов даже после лечения и вызывают рецидивы заболевания . Эксперименты продемонстрировали, что новый подход позволяет уничтожить 99,99% бактерий всего за 30 минут облучения светом с длиной волны 565 нанометров .

Сила света

Ученые из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза выяснили, как бороться с покоящимися и не чувствительными к антибиотикам формами Mycobacterium tuberculosis, которые вызывают заболевание . Для этой цели хорошо подходит облучение бактерий желтым светом, имеющим длину волны 565 нанометров .

Как пояснили специалисты, дело в том, что покоящиеся клетки патогена синтезируют и накапливают большое количество порфиринов — азотсодержащих пигментов, наличие которых было доказано современными методами молекулярного анализа. Эти соединения высокочувствительны к свету и при его воздействии генерируют активные формы кислорода — частицы, способные повреждать белки и ДНК . Поэтому авторы предположили, что порфирины, которые накапливаются в клетках микобактерий, можно использовать в качестве молекулярного оружия против самих бактерий .

Фото: Scientific Reports /M. O. Shleeva et al. Бактерии Mycobacterium tuberculosis внутри клеток макрофагов. Белая стрелка указывает на микобактерию с красным свечением порфиринов

— Эксперименты доказали, что эффективность предложенного подхода достигает 99,99% , поэтому потенциально его можно будет использовать в клинической практике для уничтожения как неактивных очагов туберкулеза в легких человека, так и возбудителя заболевания с множественной лекарственной устойчивостью . Однако нам еще предстоит проверить этот метод на лабораторных животных , — рассказала «Известиям» руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доктор биологических наук, заведующая лабораторией биохимии стрессов микроорганизмов ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН Маргарита Шлеева.

Справка «Известий» Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium tuberculosis, — очень плохо поддается лечению из-за того, что его возбудитель стал устойчивым ко многим современным антибиотикам. Россия занимает третье место в мире по количеству больных лекарственно-устойчивым туберкулезом. Более того, даже после успешного на первый взгляд лечения в легких человека могут остаться неактивные — так называемые спящие — формы микобактерий. По данным ВОЗ, Mycobacterium tuberculosis может в таком виде бессимптомно сохраняться у одной четверти пациентов в течение многих лет, вызывая латентную, то есть скрытую форму туберкулеза, которая в 5–10% случаев переходит в активную фазу болезни.

Как рассказали ученые, опасность латентного туберкулеза возросла в последние годы в связи с тем, что заражение COVID-19 нередко приводит к «пробуждению» микобактерий, которые в значительной доле случаев оказываются лекарственно-устойчивыми . Поэтому ученые ищут способы бороться с покоящимися и не чувствительными к антибиотикам формами патогена.

Спящие микробы

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи в лабораторных условиях получили покоящиеся формы Mycobacterium tuberculosis и измерили количество порфиринов в их клетках. Оказалось, что уровень этих молекул в шесть раз превышал показатели, характерные для активных бактерий . Более того, ученым удалось искусственно повысить уровень порфиринов в клетках в 85 раз , добавив в среду, на которой росли микобактерии, 5-аминолевулиновую кислоту — вещество-предшественник порфиринов.

Фото: Маргарита Шлеева Авторы идеи д.б.н. Шлеева М. О. и профессор Савицкий А. П.

Затем авторы получили экстракты из клеток Mycobacterium tuberculosis и определили длины волн, при которых раствор поглощает максимальное количество света. Ученые выбрали значение 565 нанометров, соответствующее наиболее чувствительному к свету цинк-порфирину, — и облучили светом с такой длиной волны покоящиеся культуры микобактерий .

В результате 30-минутного эксперимента 99,99% патогенов погибли, чего невозможно достичь применением любых антибиотиков , даже в случае активно растущих микобактерий. При этом такое же воздействие на активные формы бактерий не дало эффекта, поскольку они практически не накапливают порфирины.

Разработанный подход можно будет применять в клинической практике для лечения туберкулеза, доставляя свет нужной длины волны в очаги заболевания с помощью световодов , полагают авторы проекта. В частности, для этой цели можно будет использовать волоконно-оптический бронхоскоп — гибкую тонкую трубку, которая практически безболезненно для пациента позволяет врачу рассмотреть очаги заболевания в легких . В то же время интересным может оказаться подход, основанный на использовании гибких органических светоизлучающих диодов в качестве источников света, добавили разработчики.

Фото: Маргарита Ширяева Основные исполнители проекта

Проведенные исследования свидетельствуют о бактерицидных и бактериостатических эффектах света различного волнового диапазона, объясняющих клинико-микробиологическую эффективность фототерапии: применение фотоакцепторов усиливает эффект . В стратегическом плане изучение потенциала света и оценка его влияния на микобактерии туберкулеза заслуживает внимания, подтвердила «Известиям» профессор кафедры микробиологии им. В.С. Киктенко медицинского института РУДН Оксана Гизингер.

— В успешном решении вопросов, связанных с эффективностью воздействия света, большая роль отводится рационально подобранным параметрам излучения. Длина волны воздействующего на патоген излучения может быть лимитирующим фактором, поскольку первичная фотореакция связана с акцепцией квантов света фоточувствительными молекулами (хромофорами) микобактерий туберкулеза , — сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К сожалению, актуальность профилактики и лечения туберкулеза для России не снижается, ее обострила ситуации минувших лет — когда силы и средства системы здравоохранения направлялись приоритетно на борьбу с коронавирусной инфекцией , сказал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Описанная технология перспективна, и ее внедрение для задач профилактики туберкулеза (бить желтым светом по возможным местам скопления бактерий) при наличии клинической и экономической целесообразности видится возможным уже в ближайшем будущем . А вот на то, чтоб подобная технология стала инструментов фтизиатра, в лучшем случае уйдут годы, ведь надо будет доказать безопасность и эффективность, предстоит разработать удобную для применения в клинических условиях конструкцию, — отметил эксперт.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Scientific Reports.