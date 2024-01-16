Угроза Х: на Всемирном форуме в Давосе обсудят несуществующую болезнь

Участники Всемирного экономического форума в Давосе 17 января обсудят новую возможную угрозу — так называемую болезнь Х . Это абстрактное заболевание, которое, по данным ВОЗ, может унести в 20 раз больше жизней, чем COVID-19. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, вирус, который вызовет такую болезнь, может быть, создан искусственно. О том, зачем специалисты ВОЗ и представители бизнеса обсуждают угрозу абстрактной болезни на высоком уровне и какое это может быть заболевание, — в материале издания.

Что такое «болезнь Х»

«Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что неизвестная «болезнь Х» может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?» — так заявлена тема обсуждения на сайте форума. В панели примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.

«Болезнь Х» — это название теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию. С 2015 года ВОЗ ежегодно публиковала до 10 самых опасных заболеваний, требующих экстренного поиска лекарства и вакцины, чтобы защитить население при возможных вспышках. В 2018 году в список впервые добавили «болезнь Х» в качестве резервного места, учитывающего, что в будущем может появиться некий неизвестный патоген.

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На данный момент в список входят COVID-19, конго-крымская геморрагическая лихорадка, болезнь, вызванная вирусом Эбола, болезнь, вызванная вирусом Марбург, лихорадка Ласса, ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжелый острый респираторный синдром, вирус Нипах, лихорадка Рифт-Валли, вирус Зика и «болезнь X».

Коммерческая выгода от новых эпидемий

В последнее время в мировой повестке всё чаще всплывают обсуждения неизвестной «болезни Х». Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил в разговоре с «Известиями», что некие лица могут намеренно развивать обсуждение такой угрозы, поскольку происходящее напоминает информационную кампанию, подготавливающую население к новой пандемии, которая будет запущена намеренно.

— Кто-то крупно может нажиться на вакцинациях, на новых лекарствах, сначала запустить какой-то вирус, потом предложить антивирус, — пояснил он, подчеркнув, что такая деятельность является международным преступлением.

На включение проблемы «болезни Х» в повестку форума в Давосе отреагировал и российский Роспотребнадзор. Пресс-служба ведомства отметила, что вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются на экономических форумах, но указала, что в данном случае не предусмотрено участие эпидемиологов, а лишь фармацевтических компаний и конгломератов.

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«Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович пояснила «Известиям», что микромир находится в постоянном развитии, и в новейшей истории не было ни одного года, в который не фиксировалась бы та или иная циркулирующая инфекция. Но сегодня и искусственно созданный вирус является реальностью, как и биологическое оружие.

— Поэтому биотеррористическая настороженность стала присутствовать в куда большем объеме, чем раньше, — пояснила она.

Причины обсуждения будущей угрозы

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, в свою очередь, напомнил о том, как за полгода до пандемии COVID-19 прошло мероприятие «Событие 201», на котором обсуждали гипотетическую вероятность пандемии, которая может быть вызвана коронавирусом. По его мнению, сегодняшние обсуждения также являются подготовкой к тому, что в нужный момент может быть объявлена новая пандемия искусственно созданной болезни, потому что за долгое время наблюдений новых вирусов не появлялось.

— Я думаю, что теперь это, скорее всего, будет птичий грипп H5N1 с летальностью выше 50%, потому что там очень легкая манипуляция может вызвать способность такого вируса передаваться от человека к человеку. Но не факт, что это вообще будет, — подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что еще одним мощным мотивом для обсуждения на высоком уровне несуществующей болезни может стать привлечение инвестиций: в качестве примера он привел птичий грипп, угрозу которого активно лоббировали около 10 лет назад.

— Фармкомпании заработали на этом огромные деньги. И я уже не говорю о том, сколько они заработали на COVID-19. Там колоссальные коммерческие и политические интересы, — сказал Петр Чумаков.

Он добавил, что третий возможный мотив широкого обсуждения «болезни Х» — переключить внимание населения в период нестабильности.

— Когда привычный мир рушится, это очень хороший повод. Как-то немного затушевать всё под предлогом объективных трудностей, такой вот угрозы человечеству, — отметил он.

Академик рассказал, что в современных лабораториях несложно изменить структуру вируса, сделав его высокопатогенным.

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— Очень тревожно то, что они сейчас это обсуждают, потому что мы уже это проходили, было «Событие 201» за полгода до пандемии. Возможно, и сейчас что-то готовится. И если действительно они сделают [новый вирус] птичьего гриппа, то это окажется катастрофой, — сказал он.

Лариса Попович, в свою очередь, добавила, что сегодня известно около полумиллиона вирусов, но лекарств от них довольно немного. При этом микроорганизмы постоянно развиваются, и возникновение вирусной или бактериальной инфекции с пандемийным потенциалом, по ее мнению, вполне возможно.

Она отметила, что Россия извлекла уроки из пандемии действительно существующей болезни и, видя развитие микроорганизмов, работу множества биолабораторий, понимает, что к таким вызовам нужно быть хорошо подготовленными.

При этом она раскритиковала заявление ВОЗ о том, что «болезнь Х» может унести число жизней, в 20 раз превышающее число жертв COVID-19.

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— После скандала с некоторыми эпидемиями, когда выяснилось, что они были искусственно спровоцированы фармацевтическим лобби, ВОЗ допускает странные заявления, доверять которым сложно. Никто не знает, что это будет за эпидемия, и говорить, сколько человек умрет, — это алармировать ситуацию для того, чтобы получить деньги на разработки и изучение самих вирусов. ВОЗ просто таким образом пытается раздуть происходящее, чтобы получить финансирование, — пояснила специалист.