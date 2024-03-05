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В США призвали перебросить 80 тыс. военных для защиты границы с Мексикой

Макрегор: для защиты границы с Мексикой нужно перебросить 80 тыс. военных
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Фото: Global Look Press/dpa/Rafael Hernandez
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Администрации в Вашингтоне нужно перебросить 70–80 тыс. военнослужащих на границу США и Мексики, чтобы защитить ее от мигрантов. Об этом бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил 4 марта на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Нам нужно обезопасить все свои границы сейчас! Необходимо перебросить туда 70–80 тыс. военнослужащих немедленно! Мы должны строить правильные барьеры!» — написал Макрегор.

Он также добавил, что США должны изменить свое отношение к положению дел на границе.

Лучше граница в руках: миграционный кризис бьет по рейтингу Байдена
В поисках решения проблемы с нелегалами американская делегация отправилась в Мехико

Ранее, 5 марта, американский журналист Такер Карлсон предрек США крах из-за нелегальной миграции. Он отметил, что сейчас в государстве проживают около 7 млн мигрантов, которые попали в страну во время нахождения на посту нынешнего президента США Джо Байдена. В качестве одной из основных проблем Карлсон видит право неграждан служить в американской армии.

Американский бизнесмен Илон Маск 2 марта обвинил Байдена, что тот обманывает своих граждан, обещая разобраться с наплывом мигрантов, ведь те появились в стране именно из-за решений действующего президента. Тогда же экс-президент США Дональд Трамп тоже заявил, что причиной миграционного кризиса является Байден, который к тому же не представляет себе масштабов ситуации. 29 февраля Трамп указал, что американские ветераны боевых действий имеют в США меньше привилегий, чем мигранты.

Также 6 февраля Трамп спрогнозировал, что количество мигрантов в США к концу срока Байдена может достигнуть 19 млн, а это больше населения штата Нью-Йорк. Трамп также отметил, что многие мигранты являются «террористами» и попадают в США из «тюрем, психиатрических учреждений».

Конфликт между федеральными властями США в Вашингтоне и администрацией штата Техас начался 12 января, когда Национальная гвардия Техаса перекрыла агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой, а именно к парку Шелби в Игл-Пасс. В тот же день американские СМИ забеспокоились, что противостояние между федеральными пограничниками и техасской гвардией чревато вооруженным конфликтом на границе с Мексикой.

Позже, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, установленную Техасом на границе. Через два дня губернатора Техаса Грега Эбботта поддержали 25 коллег из других штатов. Они обвинили Байдена в отказе защищать страну от нелегальной миграции с юга. На следующий день вице-губернатор штата Дэн Патрик потребовал от Байдена «уйти с дороги» техасской гвардии и не мешать ей.

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