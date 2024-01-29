Премьер Катара сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников в Газе

Премьер-министр Катара, глава МИД страны шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом он заявил 29 января, выступая в Атлантическом совете (признан на территории России нежелательной организацией) в Вашингтоне.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с участием глав разведок США, Катара, Египта и Израиля.

«Премьер Катара подтвердил, что встречи с главой ЦРУ Биллом Бернсом и высокопоставленными чиновниками безопасности Израиля и Египта привели к созданию основы для поэтапного перемирия, в рамках которого в первую очередь будут освобождены женщины и дети-заложники, а в сектор Газа будет доставлена ​​помощь», — передает Barron’s.

По словам Аль Тани, нынешний этап переговоров Израиля и ХАМАС может в будущем привести к постоянному прекращению огня.

Ранее в этот день сообщалось, что переговорщики из Израиля, США, Египта и Катара согласовали основы новой сделки, направленной на освобождение заложников из сектора Газа. В сообщении NBC News уточнялось, что переговоры прошли в Париже.

До этого, 24 января, стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли согласия об обмене пленными и заключенными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. Но ХАМАС отказался реализовывать свои планы до тех пор, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

22 января телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата сообщил, что переговоры по освобождению оставшихся пленных, удерживаемых в секторе Газа, остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием ХАМАС о постоянном прекращении огня. Тогда же газета The Times of Israel со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху написала, что Израиль отвергает требования ХАМАС о прекращении военных действий в секторе Газа в обмен на возвращение заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.