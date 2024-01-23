Попали в план: Израиль назвал условие для мирных переговоров по Газе
Израиль требует освободить всех заложников из сектора Газа — это основное условие еврейского государства в рамках мирных инициатив ЕС, США и арабских стран по решению палестино-израильского кризиса и созданию двух государств. Об этом «Известиям» рассказал советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. При этом он подтвердил, что его страна передала свои просьбы по возможному перемирию с ХАМАС. В свою очередь, посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи усомнился в способности Запада решить сложившийся кризис. По его словам, при нынешнем правительстве израильского премьера палестинская власть не сможет найти союзника в создании своего государства. Как развивается ситуация вокруг войны в секторе Газа и какие попытки предпринимают посредники для урегулирования конфликта — в материале «Известий».
Новый план урегулирования
Война в секторе Газа между подразделениями Армии обороны Израиля и военным крылом ХАМАС — бригадами «Аль-Кассам» — не прекращается уже 108 дней. После непродолжительного перемирия между сторонами конфликта для обмена заложниками в конце прошлого года не удалось достичь нового соглашения. Тем не менее основные посредники в лице Катара, Египта и США стремятся к заключению новой сделки из-за риска растущей эскалации в регионе и разрастания конфликта.
Так, газета Wall Street Journal раскрыла подробности нового «90-дневного плана» по сделке между ХАМАС и Израилем по прекращению войны в секторе Газа. Предполагается, что он будет состоять из трех этапов. Во время первого будут прекращены все боевые действия на неопределенное количество дней — за этот период палестинское движение должно освободить всех гражданских заложников в обмен на сотни палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Кроме того, ЦАХАЛ должен взять на себя обязательство вывести свои подразделения из городов анклава, а также прекратить полеты беспилотной разведывательной авиации. Вдобавок к этому предусматривается свободное перемещение для мирных жителей по территории сектора Газа.
Второй этап заключается в освобождении израильских женщин-военных из плена и возвращении тел ранее похищенных заложников в обмен на палестинок в тюрьмах еврейского государства.
Что касается третьего этапа, то предполагается, что ХАМАС отпустит оставшихся солдат ЦАХАЛ и входящих в запас мужчин, а Израиль, со своей стороны, отпустит палестинцев, содержащихся в заключении. Их число должно быть определено дополнительно. Кроме того Армия обороны Израиля должна полностью вывести войска с территории сектора Газа.
Впрочем, подобное предложение пока не вызвало положительной реакции ни у ХАМАС, ни у Израиля. Однако страны-посредники считают возобновление связей по этому вопросу положительным шагом, пишет The Wall Street Journal.
Помимо прочего, израильская пресса 20 января сообщила, что палестинское исламское сопротивление выдвигает свои условия: полное прекращение огня, вывод подразделений ЦАХАЛ с территории сектора Газа, предоставление международных гарантий по сохранению власти ХАМАС в анклаве и отказ от преследования командиров и членов движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил подобное предложение и еще раз опроверг информацию о возможном создании государства Палестина в рамках предстоящих договоренностей.
«ХАМАС выдвигает условия нашей капитуляции. <…> Моя настойчивость в течение многих лет предотвращала создание палестинского государства, которое представляло бы опасность существованию Израиля. Пока я буду премьер-министром, я буду продолжать твердо стоять на своей позиции», — заявил он 21 января.
В целом, израильский премьер вместе с министром обороны страны Йоавом Галантом выступают за активное военное давление на ХАМАС с целью освобождения всех заложников. В то же время другие члены военного кабинета (был сформирован после событий 7 октября) — бывший глава оборонного ведомства Бени Ганц и экс-начальник Генштаба Гади Айзенкот — больше склоняются к сделке с палестинским движением по обмену.
На фоне этого лидера израильской оппозиции Яира Лапида устраивают все варианты. «Я сообщил в Кнессете, что мы готовы поддержать любую сделку по обмену, даже если это будет стоить нам прекращения огня», — приводило его слова радио Армии обороны Израиля 21 января. К тому же, оппозиция призывает провести досрочные выборы из-за неспособности правительства Нетаньяху руководить в военный период и вернуть похищенных из сектора Газа.
22 января Израиль через катарских и египетских посредников предложил палестинскому движению «Хамас» двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников, сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. 23 числа, по информации Associated Press, ХАМАС отвергло эту инициативу.
Предложения ЕС
Война в секторе Газа сыграла ключевую роль для возврата к дискуссии о создании двух государств: еврейского и арабского со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. 22 января начался переговорный процесс между 27 министрами иностранных дел стран ЕС и главами МИД Израиля Исраэлем Кацем и Палестинской автономии Риядом Аль-Малики. Встречи проходят отдельно друг от друга. При этом их коллеги из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Лиги арабских государств также принимают участие в заседании в Брюсселе. Сообщается, что европейский мирный план состоит из десяти пунктов.
— Есть целый ряд инициатив от разных стран: США, ЕС и некоторых арабских государств. Переговоры ведутся. Израиль высказал целый ряд требований и предложений, главным образом по освобождению всех наших заложников. Мы ожидаем ответа от другой стороны на наши условия, — рассказал «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, добавив, что конечной целью еврейского государства остается жизнеспособная палестинская власть, от которой не будет исходить какая-либо военная угроза.
Примечательно здесь, что Эр-Рияд заметно продвигался в вопросе нормализации отношений с Тель-Авивом осенью прошлого года. Но атака ХАМАС изменила подход королевства к этому процессу.
«Королевство Саудовская Аравия не пойдет на нормализацию отношений с Израилем пока не будет безвозвратного пути для создания палестинского государства», — заявил CNN министр иностранных дел СА Фейсал Бен Фархан 21 января.
К слову, перед началом встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа из-за израильской блокады критической. «Хуже быть не может. С этого момента я буду выступать только за мирный процесс на основе двух государств», — заявил он журналистам. Боррель также отметил, что выбранный Израилем вектор по уничтожению ХАМАС оказался неверным.
В Палестине при этом не видят реального изменения политики.
— К сожалению, мы до сих пор не наблюдали никакой политической воли со стороны ЕС, чтобы потребовать от Израиля решения вопроса по формуле двух государств. Важно понять, что европейские страны считают израильские поселения на Западном Берегу незаконными, однако это всего лишь позиция — практических действий с их стороны мы не видим, — сообщил «Известиям» посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи.
Глава израильского внешнеполитического ведомства при этом высказал и более неординарный способ решения проблемы: «Мы предложили идею о создании искусственного острова в качестве альтернативной родины для палестинцев», — заявил, по данным The Guardian, Исраэль Кац 22 января во время встречи в Брюсселе.
Такие громкие слова не остались без внимания его палестинского коллеги Рияда Аль-Малики. «Палестинцы останутся на своей земле. Кто предлагает создание такого рода острова — может сам туда и отправиться», — прокомментировал он заявление Каца.
При нынешнем правительстве Израиля не стоит говорить о каком-либо мирном политическом процессе, считает Салах Абдель Шафи. По его словам, для решения палестино-израильского вопроса необходим надежный партнер со стороны еврейского государства, который будет готов признать право палестинского народа на самоопределение и на создание своего государства, резюмировал посол.
ХАМАС в Москве
Делегация ХАМАС под руководством главы бюро международных связей Мусы Абу Марзука посетила Москву 19 января. Во время своего второго визита с начала войны в секторе Газа представители палестинского движения встретились со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.
«Делегация провела политические консультации с российским МИД по обсуждению путей прекращения огня для того, чтобы остановить агрессию против нашего народа и разъяснения позиции движения в отношении заложников, которые удерживаются сопротивлением», — следует из заявления ХАМАС.
По словам палестинского движения, делегация высоко оценила дипломатические усилия РФ и предоставляемую Москвой гуманитарную помощь. В свою очередь, в МИД подтвердили свою позицию по освобождению гражданских заложников, среди которых остаются трое россиян.
«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан — А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова», — говорится в официальном заявлении МИД РФ 19 января.
Таким образом, встреча официальных российских лиц с делегацией ХАМАС может означать подготовку к скорому заключению соглашения по обмену заложниками.
В общей сложности за период последнего и единственного перемирия с 24 ноября по 1 декабря 2023 года удалось обменять 80 израильтян на 240 палестинцев. Трое россиян и двое связанных с гражданами РФ были освобождены в рамках последнего соглашения о прекращении огня.