Попали в план: Израиль назвал условие для мирных переговоров по Газе

Израиль требует освободить всех заложников из сектора Газа — это основное условие еврейского государства в рамках мирных инициатив ЕС, США и арабских стран по решению палестино-израильского кризиса и созданию двух государств . Об этом «Известиям» рассказал советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. При этом он подтвердил, что его страна передала свои просьбы по возможному перемирию с ХАМАС. В свою очередь, посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи усомнился в способности Запада решить сложившийся кризис . По его словам, при нынешнем правительстве израильского премьера палестинская власть не сможет найти союзника в создании своего государства . Как развивается ситуация вокруг войны в секторе Газа и какие попытки предпринимают посредники для урегулирования конфликта — в материале «Известий».

Новый план урегулирования

Война в секторе Газа между подразделениями Армии обороны Израиля и военным крылом ХАМАС — бригадами «Аль-Кассам» — не прекращается уже 108 дней . После непродолжительного перемирия между сторонами конфликта для обмена заложниками в конце прошлого года не удалось достичь нового соглашения. Тем не менее основные посредники в лице Катара, Египта и США стремятся к заключению новой сделки из-за риска растущей эскалации в регионе и разрастания конфликта.

Так, газета Wall Street Journal раскрыла подробности нового «90-дневного плана» по сделке между ХАМАС и Израилем по прекращению войны в секторе Газа. Предполагается, что он будет состоять из трех этапов . Во время первого будут прекращены все боевые действия на неопределенное количество дней — за этот период палестинское движение должно освободить всех гражданских заложников в обмен на сотни палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Кроме того, ЦАХАЛ должен взять на себя обязательство вывести свои подразделения из городов анклава, а также прекратить полеты беспилотной разведывательной авиации. Вдобавок к этому предусматривается свободное перемещение для мирных жителей по территории сектора Газа.

Второй этап заключается в освобождении израильских женщин-военных из плена и возвращении тел ранее похищенных заложников в обмен на палестинок в тюрьмах еврейского государства.

Что касается третьего этапа, то предполагается, что ХАМАС отпустит оставшихся солдат ЦАХАЛ и входящих в запас мужчин, а Израиль, со своей стороны, отпустит палестинцев, содержащихся в заключении. Их число должно быть определено дополнительно. Кроме того Армия обороны Израиля должна полностью вывести войска с территории сектора Газа.

Впрочем, подобное предложение пока не вызвало положительной реакции ни у ХАМАС, ни у Израиля . Однако страны-посредники считают возобновление связей по этому вопросу положительным шагом, пишет The Wall Street Journal.

Помимо прочего, израильская пресса 20 января сообщила, что палестинское исламское сопротивление выдвигает свои условия : полное прекращение огня, вывод подразделений ЦАХАЛ с территории сектора Газа, предоставление международных гарантий по сохранению власти ХАМАС в анклаве и отказ от преследования командиров и членов движения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил подобное предложение и еще раз опроверг информацию о возможном создании государства Палестина в рамках предстоящих договоренностей.

«ХАМАС выдвигает условия нашей капитуляции. <…> Моя настойчивость в течение многих лет предотвращала создание палестинского государства, которое представляло бы опасность существованию Израиля. Пока я буду премьер-министром, я буду продолжать твердо стоять на своей позиции », — заявил он 21 января.

В целом, израильский премьер вместе с министром обороны страны Йоавом Галантом выступают за активное военное давление на ХАМАС с целью освобождения всех заложников. В то же время другие члены военного кабинета (был сформирован после событий 7 октября) — бывший глава оборонного ведомства Бени Ганц и экс-начальник Генштаба Гади Айзенкот — больше склоняются к сделке с палестинским движением по обмену.

На фоне этого лидера израильской оппозиции Яира Лапида устраивают все варианты . «Я сообщил в Кнессете, что мы готовы поддержать любую сделку по обмену, даже если это будет стоить нам прекращения огня», — приводило его слова радио Армии обороны Израиля 21 января. К тому же, оппозиция призывает провести досрочные выборы из-за неспособности правительства Нетаньяху руководить в военный период и вернуть похищенных из сектора Газа.

22 января Израиль через катарских и египетских посредников предложил палестинскому движению «Хамас» двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников , сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. 23 числа, по информации Associated Press, ХАМАС отвергло эту инициативу .

Предложения ЕС

Война в секторе Газа сыграла ключевую роль для возврата к дискуссии о создании двух государств: еврейского и арабского со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года. 22 января начался переговорный процесс между 27 министрами иностранных дел стран ЕС и главами МИД Израиля Исраэлем Кацем и Палестинской автономии Риядом Аль-Малики. Встречи проходят отдельно друг от друга . При этом их коллеги из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Лиги арабских государств также принимают участие в заседании в Брюсселе. Сообщается, что европейский мирный план состоит из десяти пунктов.

— Есть целый ряд инициатив от разных стран: США, ЕС и некоторых арабских государств. Переговоры ведутся. Израиль высказал целый ряд требований и предложений, главным образом по освобождению всех наших заложников . Мы ожидаем ответа от другой стороны на наши условия, — рассказал «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, добавив, что конечной целью еврейского государства остается жизнеспособная палестинская власть, от которой не будет исходить какая-либо военная угроза.

Примечательно здесь, что Эр-Рияд заметно продвигался в вопросе нормализации отношений с Тель-Авивом осенью прошлого года. Но атака ХАМАС изменила подход королевства к этому процессу.

« Королевство Саудовская Аравия не пойдет на нормализацию отношений с Израилем пока не будет безвозвратного пути для создания палестинского государства », — заявил CNN министр иностранных дел СА Фейсал Бен Фархан 21 января.

К слову, перед началом встречи глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа из-за израильской блокады критической. «Хуже быть не может. С этого момента я буду выступать только за мирный процесс на основе двух государств », — заявил он журналистам. Боррель также отметил, что выбранный Израилем вектор по уничтожению ХАМАС оказался неверным.

В Палестине при этом не видят реального изменения политики.

— К сожалению, мы до сих пор не наблюдали никакой политической воли со стороны ЕС, чтобы потребовать от Израиля решения вопроса по формуле двух государств . Важно понять, что европейские страны считают израильские поселения на Западном Берегу незаконными, однако это всего лишь позиция — практических действий с их стороны мы не видим , — сообщил «Известиям» посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи.

Глава израильского внешнеполитического ведомства при этом высказал и более неординарный способ решения проблемы: «Мы предложили идею о создании искусственного острова в качестве альтернативной родины для палестинцев», — заявил, по данным The Guardian, Исраэль Кац 22 января во время встречи в Брюсселе.

Такие громкие слова не остались без внимания его палестинского коллеги Рияда Аль-Малики. «Палестинцы останутся на своей земле. Кто предлагает создание такого рода острова — может сам туда и отправиться», — прокомментировал он заявление Каца.

При нынешнем правительстве Израиля не стоит говорить о каком-либо мирном политическом процессе, считает Салах Абдель Шафи. По его словам, для решения палестино-израильского вопроса необходим надежный партнер со стороны еврейского государства, который будет готов признать право палестинского народа на самоопределение и на создание своего государства , резюмировал посол.

ХАМАС в Москве

Делегация ХАМАС под руководством главы бюро международных связей Мусы Абу Марзука посетила Москву 19 января . Во время своего второго визита с начала войны в секторе Газа представители палестинского движения встретились со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым.

«Делегация провела политические консультации с российским МИД по обсуждению путей прекращения огня для того, чтобы остановить агрессию против нашего народа и разъяснения позиции движения в отношении заложников, которые удерживаются сопротивлением», — следует из заявления ХАМАС.

По словам палестинского движения, делегация высоко оценила дипломатические усилия РФ и предоставляемую Москвой гуманитарную помощь. В свою очередь, в МИД подтвердили свою позицию по освобождению гражданских заложников, среди которых остаются трое россиян.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан — А.Козлова, А.Лобанова и А.Труфанова», — говорится в официальном заявлении МИД РФ 19 января.

Таким образом, встреча официальных российских лиц с делегацией ХАМАС может означать подготовку к скорому заключению соглашения по обмену заложниками .

В общей сложности за период последнего и единственного перемирия с 24 ноября по 1 декабря 2023 года удалось обменять 80 израильтян на 240 палестинцев. Трое россиян и двое связанных с гражданами РФ были освобождены в рамках последнего соглашения о прекращении огня.