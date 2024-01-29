США не выдали визу главе российской делегации для участия в сессии ООН

США отказали в выдаче визы главе российской делегации, специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в заключительной сессии специального комитета ООН по разработке конвенции в борьбе с преступностью с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом 29 января заявил главный советник департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Андрей Акульчев.

«Хотел бы зачитать выступление главы российской делегации на сессии спецкомитета ООН <...> Артура Люкманова. Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», — сказал советник в ходе заседания, трансляция которого велась на сайте ООН.

Кроме того, спецкомитет по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях был учрежден в 2019 году по инициативе России.

Спецкомитет должен представить проект международного договора по борьбе с информационной преступностью Генассамблее ООН во время текущей, 78-ой сессии.

Ранее, в ноябре прошлого года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция сорвала участие России в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже из-за невыдачи виз представителям российской делегации. Дипломат сообщила, что во Францию не допустили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, ответственного секретаря комиссии Татьяну Довгаленко, а также сотрудника комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, который отвечает за вопросы коммуникации и информации.

До этого, в августе, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отказал представителям России в визах на мероприятия по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его словам, США используют свое председательство в АТЭС для дискриминации участия российской стороны в работе форума.