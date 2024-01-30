Здравие скупают: высокий спрос поднял цены на отдых в санаториях

Отдых в санаториях в 2024 году подорожал на 10–30% , сообщили «Известиям» в профильных ассоциациях. Стоимость растет из-за нехватки здравниц на фоне высокого спроса — туристы стараются забронировать санатории хорошего уровня, а их доля в стране не превышает 20%. Места в некоторых популярных объектах Кавминвод на весну уже закончились, отметили туроператоры. Аналогом дорогому отдыху на юге могут стать здравницы в своих и соседних регионах, советуют эксперты.

Спрос толкает цены

Высокий спрос на оздоровительный отдых привел к росту цен в санаториях — в среднем на 10–15% по сравнению с прошлым годом , сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом некоторые наиболее популярные объекты в Кавминводах подняли цены на 30%, отметил медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Это подтвердили и в пресс-службе туроператора «Алеан».

— Цены в санаториях формируются по обычным рыночным законам, в частности на них влияет соотношение спроса и предложения. В то же время потолок ограничен платежеспособностью населения. Поэтому подорожание в 30% мы пока наблюдаем скорее в единичных объектах, — рассказал Михаил Данилов.

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Играет роль и сезонность. Среднегодовые цены: 4–4,5 тыс. рублей — в эконом-сегменте, 6–10 тыс. — в среднем и более 10 тыс. — в высшем. Но летом и в сентябре эти цены можно умножать на два, отметил эксперт. В особенности зависимы от фактора сезонности здравницы Краснодарского края.

В этом году вырос спрос на санаторный отдых и в межсезонье, рассказали в «Алеане».

— Спрос на туры по России весной относительно прошлого года вырос на четверть , и большую его долю составляют запланированные заранее оздоровительные туры. Наиболее востребован санаторный отдых в Кавминводах — туда туристы сделали более половины всех броней. Следом идут Краснодарский край, санатории Урала и Сибири, а также Крыма и Калининградской области, — сообщили в пресс-службе туроператора.

Мест нет

В нынешнем сезоне гостей в санаториях будет не меньше, чем в прошлом, а то и больше , уверены опрошенные эксперты. При этом в остром дефиците окажутся здравницы хорошего уровня, доля которых в общей массе не превышает 20%, считает Михаил Данилов.

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— Туристы массово нацелены на санатории категорий «три, четыре и пять звезд» со свежим ремонтом, новой мебелью. Места в таких объектах выкупают сразу, как только они поступают в продажу, — заметил эксперт.

По его словам, аналогичный дефицит случился и в прошлом году, когда санатории Ставропольского края были заполнены на 95%.

По данным «Алеана», в этом году часть здравниц Кавминвод на период со второй половины марта по май уже остановила продажи — там не осталось свободных мест.

— Санатории Кавминвод, как правило, начинают бронировать за полгода до начала поездки, — пояснили в компании.

Есть ли альтернатива?

Наибольшего роста цен опрошенные эксперты ожидают в востребованных санаториях. Но и здравницы попроще «играют» со стоимостью и «щупают» рынок, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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— Есть санатории, которые меняют цены раз в неделю, но есть и те, кто делает это по два раза в день. Они смотрят, по какой цене турист готов купить путевку, и в итоге ее оставляют, — рассказал он. — Конечно, это довольно скромные изменения цены на 1–2%, что в денежном эквиваленте равно примерно 100 рублям. Но за неделю отдыха выходит наценка уже в тысячу рублей, что для путешественников критично.

Выше определенного порога не самые популярные здравницы поднять цены не могут — к ним просто перестанут приезжать туристы, продолжил вице-президент АТОР.

Зато именно такие объекты могут обеспечить размещение тех туристов, которым не хватит мест в Кавминводах, считает Михаил Данилов.

— Путешественникам, которым интересен оздоровительный отдых, стоит присмотреться к своим и соседним регионам. Почти во всех субъектах нашей страны, кроме Крайнего Севера, есть санатории, и в них чаще всего есть места, — заметил он. — В этом случае отсутствуют и серьезные затраты на дорогу, что позволяет сэкономить.

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В частности, поправить здоровье можно на Алтае, в Кабардино-Балкарии, Крыму, Башкирии, Татарстане, Тюменской области. Причина недостаточной популярности альтернативных вариантов — в отсутствии должного медицинского оснащения, уверен Сергей Ромашкин.

— Один из наиболее важных факторов для туристов при выборе санатория — его медицинское оборудование и достаточное количество врачей. Также гостям важно, чтобы была возможность «входящего чекапа» — полного медицинского обследования организма и последующего лечения, — отметил вице-президент АТОР.

Невероятную популярность Кавминвод тоже можно объяснить: туристы едут туда ради минеральных источников, которых нет в других регионах.