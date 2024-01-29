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ЦИК РФ впервые проверила подписи с помощью нейросетей

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Для проверки подписей в поддержку кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина на выборах впервые использовались нейросети. Об этом 29 января рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Проверяются списки лиц, осуществляющих сбор подписей, эта процедура занимает от полутора до трех часов. Затем производится случайная выборка папок с подписями — это 60 тыс. подписей. Подписываются все необходимые протоколы, папки отбираются из общего количества, и начинают с уже следующих этапов работы, которая длится не менее 12, а то и 15 часов», — рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Нейросети сверяли данные в протоколах с единой базой избирателей и определили, что процент брака был минимальным.

«В результате проведенной проверки недействительной признана 91 подпись из 60 тыс. Это неточности в сведениях об избирателях. Таким образом, 91 недействительная подпись — это 0,15% от числа проверенных подписей», — отметила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина.

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Ранее в этот день Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Удостоверение о регистрации получил сопредседатель предвыборного штаба Путина народный артист РФ Владимир Машков. Он пообещал в самое ближайшее время лично передать документ кандидату.

26 января заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

До этого, 22 января, в ЦИК представили 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил тогда Машков, было собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

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