В два учета: ЦИК просит открепиться от участка в РФ для голосования за рубежом

Россияне, планирующие на предстоящих выборах президента РФ проголосовать за границей, должны будут открепиться от избирательного участка по месту постоянной регистрации и прикрепиться к зарубежному, рассказали «Известиям» в ЦИК РФ. При этом, даже не совершив этих действий, гражданин сохранит возможность получить бюллетень, однако потребуется подписать заявление, что больше человек нигде не голосовал. В Центризбиркоме считают, что проблему с возможным двойным голосованием в других странах должен окончательно решить обязательный консульский учет.

Как прикрепиться к зарубежному участку

Избиратели, имеющие регистрацию на территории РФ, в соответствии с законом должны прикрепиться к зарубежному участку, если во время президентских выборов 15–17 марта 2024 года они планируют находиться в другой стране и голосовать там. Это нужно будет сделать через систему «Мобильный избиратель», рассказал «Известиям» член ЦИК РФ Павел Андреев, который в том числе отвечает за международное сотрудничество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Избиратель должен находиться в списке на одном участке. Те, кто имеет постоянную регистрацию в РФ, но планируют голосовать за рубежом, могут воспользоваться системой «Мобильный избиратель», чтобы переприкрепиться на участок за рубежом. К сожалению, ввиду возможности проголосовать за рубежом, не совершая этих действий, многие игнорируют это требование, — объяснил «Известиям» Павел Андреев.

Действительно, если человек придет на зарубежный участок с паспортом, не открепившись от участка по месту регистрации, ему все равно дадут бюллетень. Однако он должен будет подписать заявление о том, что нигде больше не голосовал и осведомлен об ответственности за нарушение закона.

Санкции за неоднократное голосование предусматривает как Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), так и Уголовный кодекс (УК) РФ. Так, получение бюллетеня для голосования более одного раза, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом в размере 30 тыс. рублей. Участие в голосовании более двух раз, согласно УК, грозит штрафом в размере до 300 тыс. или лишением свободы на срок до трех лет.

В нынешней кампании соблюсти эту норму закона гражданам РФ будет проще: система «Мобильный избиратель» позволит быстро открепиться и прикрепиться к участку не только в любом российском субъекте, но и за границей.

Говоря о примерном количестве российских избирателей, которые будут заполнять бюллетени на зарубежных участках в марте, член ЦИК уточнил, что такие данные, скорее всего, появятся уже по результатам выборов. Сейчас количество граждан, которые придут на такие участки, подсчитать сложно, поскольку формирование списков за границей носит заявительный характер. То есть люди в основном приходят с паспортом без предварительного прикрепления к зарубежному участку.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Цифра избирателей за рубежом, предоставляемая МИД России на основании консульского учета, который пока у нас не является обязательным, не может быть показательной. На выборах президента России в 2018 году за рубежом проголосовало свыше 450 тыс. человек. Сколько будет в этом году — спрогнозировать сложно, — подчеркнул собеседник «Известий».

На заседании ЦИК России на этой неделе Павел Андреев отметил, что голосование на выборах президента РФ за рубежом будет проходить на меньшем количестве участков по сравнению с прошлой президентской кампанией, когда их было 394.

«Известия» направили запрос в МИД России по поводу открытия участков в недружественных странах. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью «Известиям» рассказал, что российские избиратели будут иметь возможность проголосовать на выборах президента на трех участках в Соединенных Штатах.

Как будут бороться с двойным голосованием за рубежом

На заседании ЦИК на этой неделе были приняты рекомендации об организации выборов за границей. В частности, согласно постановлению, гражданин не получит бюллетень, если зарубежная участковая избирательная комиссия установит, что он уже поставил галочку традиционным способом или онлайн.

В связи с этим на заседании возникла дискуссия по поводу доступности информации о проголосовавших россиянах для зарубежных комиссий.

«Считаете ли вы в данном случае правильным, чтобы мы начали работать над тем, чтобы базы данных по дистанционному голосованию, да и базы данных подавших заявления в рамках «Мобильного избирателя», были доступны для зарубежных участковых избирательных комиссий?» — спросил Павла Андреева зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

По мнению Андреева, вопрос доступа зарубежных комиссий к такой информации во время президентских выборов в марте нужно проработать. При этом он отметил, что в долгосрочной перспективе, риски неоднократного голосования будут сняты, в том числе благодаря введению обязательного консульского учета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Ранее стало известно, что проживающие за рубежом граждане России будут попадать под такой учет. Этого требует распоряжение правительства о реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульского департамента российского МИД, отмечается, что «назрела очевидная необходимость в нынешних реалиях переосмыслить консульский учет граждан России, проживающих за рубежом».

Кроме того, Павел Андреев во время дискуссии в ЦИК РФ отметил, что в 2021 году на выборах в Госдуму на участках за рубежом применялась система «Стоп дубль». «Опыт ее эксплуатации требовал определенных последующих доработок, но в целом, безусловно, востребованность этой системы есть», — объяснил он.

В 2021 году эта система позволяла сверять паспортные данные избирателей на участках за рубежом с базой данных зарегистрированных на ДЭГ (дистанционного электронного голосования), рассказал член ЦИК РФ «Известиям».

— То есть, если человек регистрировался на ДЭГ, это можно было выявить на участке и не вносить его в списки, не выдавать протокол, предотвращая двойное голосование — на участке за рубежом и в ДЭГ, — пояснил Павел Андреев.

Будет ли система «Стоп дубль» применяться на президентских выборах в марте, в ЦИК России пока не уточнили.