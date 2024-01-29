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На Украине заявили о принятии 88% рекомендованных НАТО стандартов

В Киеве заявили, что ВСУ приняли 88% рекомендованных НАТО стандартов
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Министерство обороны Украины и ВСУ с декабря 2023 года ввели 18 новых стандартов НАТО. Об этом 29 января сообщается на сайте ведомства.

«Всего в минобороны, ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны введено 315 стандартов НАТО: [из них] 192 (88% от запланированного) — в рамках Целей партнерства Украина – НАТО, являющихся первоочередными стандартами альянса» — говорится в сообщении министерства.

Эти стандарты касаются, например, обучения военно-морских сил по коммуникационно-информационным системам, водолазной деятельности, навигационно-гидрографической поддержке и в других сферах.

Также минобороны Украины сообщает, что еще 123 стандарта внедрены в ВСУ по инициативе страны вне партнерства с НАТО. Кроме того, в 2024 году планируется ввести еще 50 стандартов. Всего в НАТО их 1135.

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Ранее, 28 января, генерал-майор ВСУ Виктор Николюк заявил, что 20% военных ВСУ проходили подготовку за границей. Он добавил, что из-за повышения среднего возраста мобилизованных их стало сложнее готовить.

При этом 19 января бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер усомнился, что Украину могут в ближайшее время принять в НАТО. По его мнению, несколько стран – членов НАТО могут выступить против вступления Украины в альянс.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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