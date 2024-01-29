Лукашенко спрогнозировал спокойные выборы в России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что парламентские выборы в его стране и выборы главы государства в России пройдут спокойно. Об этом он заявил 29 января на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Стрельне.

Президент Белоруссии обратил внимание, что 25 февраля в республике впервые в истории пройдет единый день голосования и такой формат выборов в его стране приняли по примеру России. В России 15–17 марта состоятся выборы президента.

«Наше заседание проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия», — сказал Лукашенко.

Высший государственный совет — главный орган Союзного государства. Сейчас его председателем является Александр Лукашенко.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и Лукашенко, прошло 29 января. На нем подвели итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и утвердили продолжающий его документ на следующие три года. Помимо этого, президенты обсудили ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества России и Белоруссии.

Ранее 29 января Центризбирком зарегистрировал действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства. Удостоверение о регистрации выдали народному артисту России Владимиру Машкову — сопредседателю предвыборного штаба Путина.

До этого, 26 января, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что проверка подписей в поддержку Путина на президентских выборах завершена. По его словам, подписи отличались высоким качеством, были выявлены единичные недостатки.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировалось более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.