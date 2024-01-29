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Австрия и Япония приостановили финансирование БАПОР

Австрия приостановила выплаты БАПОР до окончания расследования о связях с ХАМАС
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Фото: Global Look Press/Thomas Imo/photothek
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Австрия и Япония приостановили выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после сообщений о причастности его сотрудников к нападению радикального движения ХАМАС на израильские города 7 октября прошлого года. Об этом сообщили в МИД двух стран.

«Возможные участники теракта 7 октября должны понести ответственность. До тех пор, пока все эти обвинения не будут полностью прояснены и вытекающие из них последствия не будут ясны, Австрия в координации с международными партнерами временно приостановит все дальнейшие выплаты БАПОР», — говорится 29 января на сайте австрийского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД республики указали, что Вена оказывает помощь населению Газы. Уточняется, что с 7 октября 2023 года Австрия предоставила гражданскому населению Газы и региона в общей сложности €13 млн в виде гуманитарной помощи

Накануне с аналогичным заявлением выступили в МИД Японии. На сайте ведомства отмечается, что страна обеспокоена предполагаемой причастностью БАПОР к террористической атаке на Израиль в октябре прошлого года. Однако Токио продолжит прилагать дипломатические усилия для улучшения гуманитарной ситуации в Газе, подчеркнули в МИД.

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Ранее ряд стран, в том числе США, Германия, Австралия, Италия, Канада, Финляндия и Великобритания также объявили о приостановке финансирования БАПОР.

Речь идет о подозрениях в адрес ряда представителей Ближневосточного агентства ООН в причастности к атакам на Израиль 7 октября и их последующем увольнении. Как сообщил 27 января его генкомиссар Филиппе Лаззарини, решение расторгнуть контракты с теми сотрудниками было принято для того, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению на территорию еврейского государства. Кроме того, США приостановили выделение финансирования организации в связи с подозрениями относительно связей некоторых ее сотрудников с движением ХАМАС.

Еще в ноябре прошлого года гендиректор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста являются соучастниками массового убийства палестинцев в анклаве. По его словам, организации принимают приказы от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Позднее, 14 декабря, в БАПОР сообщили, что организация не имеет доступа в северную часть сектора Газа с того момента, как с 1 декабря в анклаве снова начались боевые действия после перемирия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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