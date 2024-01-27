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Канада приостановила допфинансирование Ближневосточного агентства ООН

Канада приостановила финансирование БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС
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Фото: ТАСС/IMAGO/Naaman Omar
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Канада приняла решение о временном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 27 января сообщил министр по делам международного развития Канады Ахмед Хуссен.

«Канада временно приостановила любое дополнительное финансирование БАПОР, пока оно проводит тщательное расследование», — говорится в заявлении министра, опубликованном им в соцсети X (бывш. Twitter).

Хуссен отметил, что его страна по-прежнему «глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и продолжает призывать к быстрой, устойчивой и беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной помощи».

Кроме того, министр выразил обеспокоенность в связи с недавними обвинениями, касающимися некоторых сотрудников БАПОР.

Речь идет о подозрениях в адрес ряда представителей Ближневосточного агентства ООН в причастности к атакам на Израиль 7 октября и их последующем увольнении. Как сообщил накануне его генкомиссар Филиппе Лаззарини, решение расторгнуть контракты с теми сотрудниками было принято для того, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению на территорию еврейского государства. Кроме того, США приостановили выделение финансирования организации в связи с подозрениями относительно связей некоторых ее сотрудников с движением ХАМАС.

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Еще в ноябре прошлого года гендиректор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста являются соучастниками массового убийства палестинцев в анклаве. По его словам, организации принимают приказы от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Позднее, 14 декабря, в БАПОР сообщили, что организация не имеет доступа в северную часть сектора Газа с того момента, как с 1 декабря в анклаве снова начались боевые действия после перемирия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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