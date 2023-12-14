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В БАПОР заявили об отсутствии доступа в северную часть сектора Газа

БАПОР: агентство ООН больше не имеет доступа в северную часть сектора Газа
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Агентство Организации Объединенных Наций (ООН) для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не имеет доступа в северную часть сектора Газа с того момента, как с 1 декабря в анклаве снова начались боевые действия после перемирия. Об этом 14 декабря заявил генкомиссар организации Филиппе Лаццарини.

«У нас был доступ в северную часть сектора Газа во время гуманитарной паузы. Мы не смогли вернуться туда с момента возобновления боевых действий», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне Лаццарини доложил по возвращению в Женеву из сектора Газа, что анклав больше не является пригодным для жизни местом. Он отметил, что там царит «настоящий ад».

«Большая часть населения Газы была насильственно перемещена, в основном в южную часть сектора, Рафах. Жилье там нашли около 280 тыс. человек. Сектору не хватает инфраструктуры и ресурсов для поддержки такого населения», — указано на сайте организации.

Лаццарини отметил, что один вид грузовика с гуманитарной помощью у людей вызывает хаос.

«Они останавливают грузовик и просят еды, едят ее на улице. Я стал свидетелем этого своими глазами, когда въехал в Газу. Назвать такие сцены бесчеловечными — значит ничего не сказать», — заявил генкомиссар организации.

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До этого, 5 декабря, БАПОР сообщило, что приказ об эвакуации, который получили более 600 тыс. человек в секторе Газа, вызвал у людей панику и страх. В организации подчеркнули, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить авиаудары по палестинскому анклаву, а число погибших стремительно растет.

В тот же день телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные регионального минздрава сообщил, что в результате возобновления боевых действий Израилем за два по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения. По словам заместителя специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс, события в секторе Газа в скором времени станут развиваться «по еще более адскому сценарию».

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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