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В БАПОР заявили об увольнении подозреваемых в причастности к атакам на Израиль

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Фото: Getty Images/ZUMAPRESS.com/Mahmoud Issa
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Сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которых подозревают в причастности к атакам на Израиль 7 октября, были уволены. Об этом 26 января сообщил его генкомиссар Филиппе Лаззарини.

«Любой сотрудник БАПОР, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности, в том числе путем уголовного преследования», — сказано в его заявлении.

При этом Лаззарини подчеркнул, что решение расторгнуть контракты с теми сотрудниками было принято для того, чтобы защищить способность агентства доставлять гуманитарную помощь.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению палестинского движения ХАМАС 7 октября на территорию еврейского государства.

Кроме того, США приостановили выделение финансирования организации в связи с подозрениями относительно связей некоторых ее сотрудников с ХАМАС. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, Вашингтон «чрезвычайно встревожен» утверждениями о том, что 12 сотрудников БАПОР могли быть причастны к нападению на Израиль 7 октября.

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Еще в ноябре прошлого года гендиректор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста (МККК) являются соучастниками массового убийства палестинцев в анклаве. По его словам, организации приказы от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Позднее, 14 декабря, в БАПОР сообщили, что не имеет доступа в северную часть сектора Газа с того момента, как с 1 декабря в анклаве снова начались боевые действия после перемирия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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