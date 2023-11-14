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В Газе назвали БАПОР и МККК соучастниками убийств палестинцев

Минздрав Газы: БАПОР и МККК — соучастники убийств палестинцев в Газе
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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Международный комитет Красного Креста (МККК) являются соучастниками массового убийства палестинцев в секторе Газа, организации больше не предоставляют услуги в анклаве. Об этом 14 ноября заявил генеральный директор минздрава Газы Мунир Аль-Барш.

«Эти организации (БАПОР и МККК. — Ред.) — соучастники массового убийства, они принимают приказы от Нетаньяху (премьер-министра Израиля. — Ред.), а не от генерального секретаря ООН», — заявил Аль-Барш в беседе с Al Arabiya.

Он пояснил, что БАПОР и Красный Крест покинули больницы, пункты помощи и свои штаб-квартиры. Они больше не предоставляют услуги в анклаве, добавил глава минздрава.

Кроме того, Аль-Барш обвинил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в «предательстве» детей в секторе Газа.

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Накануне на сайте МККК было опубликовано заявление о том, что сотрудники организации больше не могут посещать север сектора Газа из-за отсутствия условий безопасности. По словам главы офиса МККК в Газе Уильяма Шомбурга, люди звонят в организацию «днем и ночью», однако он не может ответить на их призывы, так как их командам не хватает элементарных условий безопасности для передвижения.

Днем ранее конвой, который направлялся для эвакуации людей из больницы «Аль-Кудс» в сопровождении МККК, был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов.

До этого, 10 ноября, в БАПОР заявили о гибели более 100 сотрудников организации в секторе Газа с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта. Кроме того, о гибели более чем 160 погибших при исполнении служебных обязанностей медработниках в секторе Газа сообщила 7 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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