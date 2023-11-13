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Эвакуация из больницы «Аль-Кудс» в Газе сорвалась из-за обстрелов

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Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri
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Конвой, который направлялся для эвакуации людей из больницы «Аль-Кудс» в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа, был вынужден вернуться обратно из-за обстрелов. Об этом 13 ноября сообщается на странице Палестинского общества Красного Полумесяца в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Конвой Палестинского общества Красного Полумесяца, сопровождаемый МККК, был вынужден развернуться после того, как он покинул Хан-Юнис и направился в больницу «Аль-Кудс». Он был вынужден так поступить из-за непрекращающихся бомбардировок и опасной ситуации там, где расположена больница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медперсонал и пациенты медицинского учреждения остаются в больнице без еды, воды и электричества.

В этот же день организация сообщала в соцсети Х, что на фоне продолжающейся израильской бомбардировки готовится эвакуация пациентов и сотрудников больницы. Палестинское общество Красного Полумесяца также уточняло, что со всех сторон медучреждения разместились танки и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Ранее в этот день ЦАХАЛ объявила о четырехчасовой паузе боевых действий в гуманитарных целях в палестинском городе Рафах на границе с Египтом. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что гуманитарный коридор будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 11:00 до 17:00 мск), в этот период ЦАХАЛ предоставит возможность уйти беженцам из палестинского лагеря Эш-Шати.

Накануне «Аль-Кудс» приостановила работу из-за отсутствия топлива и электроэнергии, сообщили в организации. Там добавили, что медработники вынуждены прибегать к «нетрадиционным методам лечения» для помощи раненым.

Столкновения у медицинского учреждения в секторе Газа начались 10 октября. По данным организации, огонь по больнице открыли израильские снайперы.

30 октября ВОЗ также сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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