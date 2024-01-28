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Хельсинки и Лондон приостановили поддержку БАПОР после обвинений Израиля

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Фото: TASS/EPA/KHALED ELFIQI
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Финляндия и Великобритания временно приостановили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после обвинений Израиля. Об этом 27 января сообщается на сайтах внешнеполитических ведомств обеих стран.

«Великобритания потрясена утверждениями о том, что сотрудники БАПОР были причастны к нападению на Израиль 7 октября, отвратительному террористическому акту, который правительство Великобритании неоднократно осуждало. <…> Великобритания временно приостанавливает любое будущее финансирование БАПОР, пока мы рассматриваем обвинения», — говорится в пресс-релизе на сайте британского МИДа.

С похожим заявлением выступила Финляндия. В официальном заявлении правительства сообщается, что у страны есть соглашение о гуманитарной помощи с БАПОР на 2023–2026 годы на сумму­ €5 млн в год. Однако министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи БАПОР будут временно приостановлены.

«Финские деньги не должны идти ХАМАС или другим террористам, даже в евро. Подозрение в причастности сотрудников получателя поддержки к теракту приводит к приостановлению поддержки. Дело должно быть тщательно расследовано», — приводятся слова Тавио на сайте МИД Финляндии.

Позже стало известно, что к решению о приостановке финансирования присоединились Италия и Нидерланды. Там отметили, что обвинения участников БАПОР в связях с ХАМАС «слишком серьезны» и требуют разбирательств, при этом заверили, что страны продолжат оказывать гуманитарную помощь палестинцам.

«Сначала нам нужно точно знать, что выявит расследование и какие шаги предпринимает ООН. Пока же Нидерланды продолжат оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе другими способами», — заявил исполняющий обязанности министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Джеффри ван Леувен.

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Ранее в этот день сообщалось, что и Канада приняла решение о временной приостановке финансирования БАПОР. Министр по делам международного развития Канады Ахмед Хуссен отметил, что страна по-прежнему «глубоко обеспокоена гуманитарным кризисом в секторе Газа и продолжает призывать к быстрой, устойчивой и беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной помощи».

Речь идет о подозрениях в адрес ряда представителей Ближневосточного агентства ООН в причастности к атакам на Израиль 7 октября и их последующем увольнении. Как сообщил накануне его генкомиссар Филиппе Лаззарини, решение расторгнуть контракты с теми сотрудниками было принято для того, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению на территорию еврейского государства. Кроме того, США приостановили выделение финансирования организации в связи с подозрениями относительно связей некоторых ее сотрудников с движением ХАМАС.

Еще в ноябре прошлого года гендиректор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста являются соучастниками массового убийства палестинцев в анклаве. По его словам, организации принимают приказы от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Позднее, 14 декабря, в БАПОР сообщили, что организация не имеет доступа в северную часть сектора Газа с того момента, как с 1 декабря в анклаве снова начались боевые действия после перемирия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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