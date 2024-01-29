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Россиянки Андреева и Калинская обновили позиции в рейтинге WTA

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Россиянки Мирра Андреева и Анна Калинская обновили лучшие позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Турнир завершился в воскресенье, 28 января.

Андреева ранее занимала 47-е место. Она поднялась на 12 позиций, заняв 35-ю строчку. При этом по итогам чемпионата Калинская перешла с 75-го места на 38-е в рейтинге турнира. Тем самым она преодолела 37 позиций.

На Открытом чемпионате Австралии Андреева дошла до четвертого круга, где проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой. Их встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Калинская же впервые вышла в четвертьфинал Турнира Большого шлема, где уступила спортсменке из Китая Цинвэнь Чжен. Их матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6, напоминает «Газета.Ru».

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Открытый чемпионат Австралии по теннису проходил с 14 по 28 января. Победительницей стала белорусская теннисистка Арина Соболенко, одержав победу в матче против китаянки Чжэн Циньвэнь. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2. Таким образом, белоруска защитила прошлогодний титул на Australian Open и стала двукратной победительницей Турниров Большого шлема.

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