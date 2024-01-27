Белоруска Соболенко второй раз подряд стала победительницей Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 27 января победила китаянку Чжэн Циньвэнь в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

Таким образом, Соболенко защитила прошлогодний титул на Australian Open и стала двукратной победительницей турниров Большого шлема.

Встреча длилась один час 15 минут. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под вторым номером Соболенко.

25-летняя белорусская теннисистка три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. В активе Циньвэнь — шесть эйсов, шесть двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех, обращает внимание «Спорт-Экспресс».

Мужской финал Открытого чемпионата Австралии состоится 28 января. В битве за титул встретятся российский теннисист Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер, одержавший победу над действующим чемпионом турнира среди мужчин сербом Новаком Джоковичем.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд превышает $58 млн.