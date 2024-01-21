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Теннисистка Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой в четвертом круге Australian Open и выбыла из турнира, проходящего в Мельбурне.

Как уточняет «Газета.Ru», встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки.

Андреева впервые сыграла в основной сетке Australian Open. В предыдущем сезоне она дошла до третьего раунда на турнире «Ролан Гаррос», достигла четвертого раунда на Уимблдоне и второго — на турнире US Open.

Корты Мирры: как наши теннисисты выступают в Мельбурне
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Двумя днями ранее, 19 января, теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии, обыграв американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6, 6:4. 1/8 финала Рублев сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.

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