Скилы воли: как Медведев обыграл Зверева в полуфинале Australian Open

Новая драма на кортах в Мельбурне с участием Даниила Медведева случилась 26 января. В полуфинале Australian Open против Александра Зверева россиянин безнадежно тонул, но сумел вытащить себя за волосы, совершив впечатляющий камбэк. Даниил проиграл сопернику первые два сета, но в итоге взял верх — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Это вторая волевая победа Медведева с 0-2 на этом турнире. Во втором круге он в такой ситуации переиграл финна Эмиля Руусувуори. В своем третьем финале Открытого чемпионата Австралии россиянин постарается завоевать первый титул в Мельбурне в противостоянии с итальянцем Янником Синнером.

Подарки

Однозначного фаворита в матче немца и россиянина выделить было сложно. Между собой они встречались 18 раз. Зверев больше побеждал на старте, а в последних встречах чаще победу праздновал Даниил. В прошлом сезоне их пути на турнирах пересекались шесть раз, и только однажды матч закончился в пользу Александра.

Но в каждой из этих встреч была жесткая рубка, в которых все решали детали. Особенно напряженным получился поединок в Монте-Карло, который россиянин выиграл на тай-брейке. Матч лег в основу сюжета эпизода сериала «Брейк-пойнт» от Netflix. Создатели сделали серию чересчур однобокой: Александр предстал в ней безупречным героем, а Даниил — злодеем. Но, можно сказать, таким образом Netflix подогрел интерес к полуфиналу Australian Open.

По сетке в Мельбурне Медведев передвигался не совсем уверенно. Во втором круге ему пришлось помучиться в матче с финном Эмилем Руусувуори, в котором россиянин уступал 0-2, а в четвертьфинале пришлось тяжело с поляком Хубертом Хуркачом. У Зверева тоже была скрипучая дорожка, на которой было сыграно два решающий тай-брейка — против квалифайера из Словакии Лукаша Клейна и британца Кэмерона Норри. Зато в полуфинал немец вышел по-королевски. Он показал безупречную игру в поединке против второй ракетки планеты Карлоса Алькараса. К встрече с Медведевым он подходил более свежим и в, казалось, лучшей форме.

Первый сет это подтвердил. Хотя Медведев и взял стартовый гейм под ноль, но затем он начал просто дарить сопернику победу в партии. За два гейма Даниил сделал четыре двойных ошибки, при этом играя очень пассивно и даже сонно. Немец же действовал с желанием, агрессией и напором. Хотя этого особо не требовалось. Россиянин вручил два брейка оппоненту и только потом задвигался на корте.

Оказалось, что этот Зверев сильно отличается от того, который играл два дня назад с Алькарасом. В середине сета Александр потерял первую подачу и начал позволять Медведеву цепляться на приеме. В результате россиянин сравнял.

На корте пошли затяжные и выматывающие розыгрыши, после которых оба тяжело дышали. Даниил в такой игре обычно чувствует себя уверенно, но большинство розыгрышей завершались в пользу Зверева. В том числе он выдержал размен в 51 удар, который принес немцу сетбол на приеме. Возможность повести по сетам Александр не упустил.

Во второй партии Зверев не сдал в агрессии, но уже не все получалось. Ошибки поначалу не давали додавить Медведева. В какой-то момент Александр немного психанул и выругался в сторону своего бокса на русском языке. На что немец получил четкий ответ от отца, который предложил ему поехать домой и дальше матч не играть.

Зверев в итоге взбодрился. Ключевым стал пятый гейм. У Александра начали проходить удары, которые не получались, он чуть добавил скорости и мощи, что принесло брейк. Даниил в это время все искал свою первую подачу. Да, по сравнению с первым сетом в этом компоненте стало получше, но все еще низки 53 процента попадания. В концовке партии жесткий прием Зверева вновь стал препятствием для Медведева. Сам же россиянин во второй партии ни разу не добрался до тай-брейка.

Камбэк

В третьем сете кое-что в игре Даниила кардинально изменилось. Если в первых двух партиях он стоял далеко от задней линии на приеме, то теперь подошел к ней почти вплотную. Новая тактика начала давать результат.

Проблемой Медведева в сете стала реализация брейк-пойнтов. Россиянин завладел преимуществом и не должен был доводить партию до тай-брейка. Он вытаскивал сложные мячи, удивлял приемом, даже сажал на пятую точку Зверева. Но немца всегда выручала подача. Александр чувствовал, что наступает перелом, и держал концентрацию в решающие отрезки.

Тай-брейк все-таки случился, и было бы несправедливо, если бы партия осталась за немцем. Даниил играл лучше, что отлично отражает статистика. Любящий сидеть в обороне Медведев даже сделал больше виннерсов, что выглядело непривычно — 19:17.

В четвертом сете соперники сразу понеслись к счету 6:6. Первые четыре гейма закончились всухую в пользу подающего. Медведев навязывал на приеме больше борьбы. Под занавес сета россиянин показал, насколько он вариативный игрок: шикарный обводящий, фантастическая свечка, филигранная обработка у сетки. Но ничего не уберегло от второго тай-брейка, в котором матч мог закончиться.

При счете 4:4 Даниил совершает двойную ошибку, отдавая сопернику первый мини-брейк. Впереди — две подачи Зверева. В этот момент россиянин принимает смелое и неожиданное решение: на хлесткую подачу немца он отвечает укороченным, к которому Александр, как и все зрители, был просто не готов. В следующем розыгрыше Даниил попадает кроссом в самый уголок, заработав сетбол. Точку в партии россиянин ставит эйсом.

Поражение сильно деморализует Зверева. Ошибок немца в простых ситуациях становится все больше. В пятом гейме после очередного провального розыгрыша Александр уже психует и начинает со злостью колотить сетку, за что получает предупреждение от судьи. Выплеск эмоций не помогает, как и смены ракеток. Осьминог Медведев полностью завладел этим матчем, не оставив жертве шансов на спасение. В пятом гейме Даниил наконец-то делает то, что не получалось у него в предыдущих трех сетах, — реализует брейк-пойнт. А затем делает это еще раз, выбивая себе путевку в финал.

— Фантастический матч, — сказала «Известиям» 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева. — По напряжению, первые два сета очень здорово играл Зверев. Даня тоже был неплох, но он явно не успевал, не мог найти свою игру. Но с третьего сета все выровнялось. Медведев стал стабильнее и начал вести игру сам. Диктовал ту игру, которая была неудобна Звереву. Даня проявил невероятную выдержку, в то время как соперник начал нервничать. Чувствовалось, что его изнутри раздирает неприятие к Медведеву, и к самому себе, и к обстоятельствам. Это сыграло с ним злую шутку. Даниил проявил удивительную выдержку и чемпионский характер именно в решающих розыгрышах. Он понимал, что очень хочет играть в финале.

28 января россиянин будет биться за титул с итальянцем Янником Синнером, который уверенно прошел первую ракетку мира Новака Джоковича. В личных встречах ведет Медведев — 6:3. Но фаворитом встречи считается Синнер, который в этом году в Мельбурне просто неудержим.