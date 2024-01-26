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Спортивные выходные с «Известиями»

Финал теннисного Australian Open, центральные матчи КХЛ, турнир прыгунов в высоту и другие события
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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Теннис

Открытый чемпионат Австралии. Мужчины. Полуфиналы и финал

Первый в сезоне турнир Большого шлема подходит к концу. И среди российских теннисистов остается один претендент на трофей. Третья ракетка мира Даниил Медведев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с шестым номером мирового рейтинга Александром Зверевым из Германии. В другом полуфинале первая ракетка мира серб Новак Джокович выйдет на корт против четвертого номера итальянца Янника Синнера. Победители проведут финал 28 января.

26 января: 06:30, Джокович — Синнер; 11:30, Медведев — Зверев. 28 января, 11:45, финал. Стадион «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямая трансляция на сайте ATP

Футбол

Контрольные матчи

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Фото: ТАСС/Анатолий Медведь
Футболисты «Зенита» и «Урала»

Большинство клубов РПЛ заканчивают свои первые зимние подготовительные сборы. И уже активно проводят контрольные матчи, где проверяют новичков и наигрывают связи к весеннему возобновлению розыгрыша чемпионата России. Так, в ближайшие выходные действующий чемпион петербургский «Зенит» проведет два матча — сначала с екатеринбургским «Уралом», а затем с «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии.

27 января, 17:00, «Зенит» – «Урал». 28 января, 14:00, «Зенит» – «Аль-Фатех». Стадион «Заид Спортс Сити» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард» – «Ак Барс», СКА – ЦСКА, «Спартак» – «Динамо»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Хоккеисты ЦСКА и СКА

Месяц остался до конца регулярного чемпионата. Уже несколько клубов обеспечили себе попадание в плей-офф. Но борьба за участие в Кубке Гагарина еще продолжается. И интрига в гонке за первые места еще не умерла. Поэтому в ближайшие дни целая группа матчей будет крайне интересной. 26 января омский «Авангард» примет на своем льду своего принципиального соперника — казанский «Ак Барс», а в Питере местный СКА проведет армейское дерби с московским ЦСКА. На следующий день нас ждет московское дерби «Спартак» – «Динамо» — команд, которые находятся вверху таблицы Западной конференции.

26 января: 16:30, «G-Drive Арена» (Омск); 19:30, «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). 27 января, 17:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Легкая атлетика

Турнир по прыжкам в высоту «Битва полов»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене

Этот прыжковый турнир уже давно стал одним из самых престижных в календаре российской легкой атлетики. Традиционно в нем участвуют лучшие наши прыгуны в высоту. А после отстранения россиян от международных соревнований важность «Битвы полов» только повысилась.

Исключением не станет и розыгрыш 2024 года. Особенностью соревнования стало то, что мужчины и женщины в нем выявляют лучших в совместном зачете, а не по отдельности. Поэтому олимпийская чемпионка – 2021, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и другие прыгуньи будут в конце недели соревноваться с коллегами из мужской легкой атлетики, среди которых чемпион мира 2018 года в закрытых помещениях и серебряный призер летнего ЧМ-2017 Данил Лысенко.

28 января, 15:30–19:00, стадион «Салют Гераклион» (Москва). Прямая трансляция на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Казань)

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Волейболисты казанского «Зенита»

Волейболисты уже скоро закончат регулярный чемпионат, который несильно просел в своем уровне после отстранения наших клубов от еврокубков. В Суперлиге по-прежнему выступают лучшие отечественные игроки, а также ряд ярких легионеров. Поэтому крайне интересным станет в конце недели противостояние двух «Зенитов». Команда из Казани сейчас идет на первом месте, а питерцы находятся на седьмой строчке и еще не обеспечили себе попадание в плей-офф. Но оба клуба нацелены на борьбу за чемпионство, поэтому встреча предстоит крайне напряженная.

28 января, 18:00. КСК «Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Планета»

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