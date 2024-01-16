В Бразилии много: каких игроков купили клубы РПЛ

Зимнее трансферное окно в РПЛ в самом разгаре. Среди главных переходов стоит выделить переезд Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит» и в целом активность действующих чемпионов страны на бразильском рынке. «Локомотив» приобретает у «Крыльев Советов» Илью Салтыкова и, похоже, избавляется от Даниила Куликова с Дмитрием Рыбчинским — оба игрока не поехали на сборы команды. А вот «Ростов» повез на сборы Дениса Глушакова и подписал Роналдо (правда, из польского чемпионата). «Пари НН» потерял Эдгара Севикяна и арендовал Константина Марадишвили. Подробнее о главных зимних трансферах российского футбола — в материале «Известий».

«Краснодар» подкрепляет чемпионские амбиции

Южане ушли на зимнюю паузу, находясь на первой строчке в РПЛ. Таким образом, «Краснодар» — первый за пять лет российский клуб, бросивший реальный вызов «Зениту». Это непростая ноша, которую нужно подкреплять мощными трансферами. «Быки» уже начали, причем красиво — подписали 23-летнего опорного полузащитника Кевина Кастаньо. Игрок обошелся в €7,3 млн, а главный интерес трансфера в том, что Кастаньо вытеснил в сборной Колумбии Вильмара Барриоса — одну из главных звезд «Зенита».

Получается, как минимум на бумаге «Краснодар» подписал игрока круче, чем у основного конкурента. Да еще и в два раза дешевле — Барриос обошелся петербуржцам в €15 млн. Чемпионская гонка теперь получается с перчинкой.

«Зенит» усиливается больше всех

Команда Сергея Семака ушла на перерыв второй — непривычное явление. Для питерцев в том числе, поэтому они приняли экстренные меры, усилившись по всем направлениям, кроме вратарской линии. В Санкт-Петербурге высадился настоящий бразильский десант. Сине-бело-голубые за €15 млн приобрели 25-летнего правого вингера «Палмейраса» Артура, за €9 млн — 18-летнего левого вингера «Коринтианса» Педро.

Главным же приобретением, несмотря на относительно скромную цену, можно назвать 26-летнего центрального защитника «Флуминенсе» Нино. На центрбека потратили €5 млн. Но это неважно, ведь Нино — капитан команды-победителя Кубка Либертадорес, южноамериканской Лиги чемпионов. Более того, он еще и игрок сборной Бразилии — иными словами, это отличное усиление защиты.

— Нино — хорошее приобретение для «Зенита», — сказал «Известиям» эксперт по бразильскому футболу Фабио Алейшо. — Уверен, это усиление, игрок для стартового состава. Это надежный защитник, который проявит себя в РПЛ. Он не авантюрен, привык играть в короткий пас, выходить из обороны в атаку. Техничный, хорошо обращается с мячом. Эффективен при игре на стандартах, на «втором этаже». Его минусы? Он не очень быстрый. Зато компенсирует это другими сильными качествами, о которых сказал выше. Для Артура минувший чемпионат Бразилии получился неоднозначным. Он здорово начал сезон (в первых 10 турах нападающий был игроком основы «Палмейрас», забил четыре гола и отдал результативную передачу, — «Известия»). Но уже во второй половине сезона потерял место в составе. Более того, без него в основе команда начала играть лучше. Есть ощущение, что «Зенит» за него переплатил.

Не забыли в «Зените» и передать привет «Краснодару». 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов расторг контракт с «быками», те получили компенсацию — а игрок отбыл в Санкт-Петербург. Не сказать, что это сильно ослабило южан — Ахметов не был игроком основного состава — но история для команды Владимира Ивича получилась неприятная.

В РПЛ теперь свой Роналдо

По лучшему новичку зимнего трансферного окна ответ даст весна — но самого медийного можно назвать уже сейчас. «Ростов» подписал бразильца Роналдо — но не легендарного Зубастика, а его 23-летнего тезку. Вингер обошелся желто-синим в €2 млн и перешел из «Левски». Перед этим агенты игрока изучали город, опасаясь сложной политической ситуации. Роналдо стал всего лишь вторым легионером «Ростова» за два года.

На сборы с «Ростовом» отправился и Денис Глушаков. Экс-капитан «Спартака» попытается зарекомендовать себя в коллективе Валерия Карпина и после небольшого перерыва вновь подписать контракт с клубом РПЛ. Напомним, текущий сезон бывший полузащитник сборной начинал в костромском «Спартаке». Он провел семь матчей во второй лиге и отметился результативной передачей.

— Руководители «Ростова» определят, нужен он им или нет, — отметил в беседе с «Известиями» титулованный российский тренер Юрий Семин. — Тем более он едет на сборы. Это хороший тест для него. Думаю, по пониманию игры, по своему опыту Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове». Я не знаю о его физическом состоянии, они его определят. Но в 36 лет многие играют. И играют в более высоких лигах — в Италии, Испании и даже в Англии. А в Саудовской Аравии вообще средний возраст игроков достаточно высок. Люди на них ходят, и они доставляют им удовольствие своими действиями на поле.

«Сочи» готовится к спасению

Сочинцы ужасно провели первую половину сезона, одержав всего три победы. Теперь они плотно осели на последней строчке и могут вылететь, если не примут меры. К счастью для их болельщиков, меры они уже принимают — и начали сразу с тренера. В «Сочи» приехал Роберт Морено — известный специалист, который тренировал сборную Испании, «Монако» и «Гранаду», а также работал с легендарным Луисом Энрике.

Кроме него, сочинцы арендовали у «Зенита» 30-летнего защитника Дмитрия Чистякова — в команде Семака перебор с центрбеками, а вот южанам игрока такого профиля не хватало. Кое-кого клуб отпустил — например, был расторгнут контракт со скандальным Иваном Игнатьевым, покинул «Сочи» и форвард Георгий Мелкадзе. Всего этого для спасения маловато, так что ждем еще новостей из этой команды.

«Локо» подписал главное открытие первой части сезона

«Локомотив» согласовал пятилетний контракт с полузащитником Никитой Салтыковым. При этом до конца текущего сезона футболист будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды. Впервые широкая публика узнала о юрком, но невысоком вингере в апреле 2023-го, когда Салтыков головой забил победный мяч в ворота «Спартака». Тогда хавбек «Крыльев» находился в аренде у «Акрона», главной сенсации кубковой весны. Летом Салтыков вернулся в Самару, но сезон начал в статусе запасного. Однако в третьем туре Никита дебютировал в стартовом составе в РПЛ, сразу же оформил дубль в ворота «Ростова», сохранил форму, и сейчас без него невозможно представить основу «Крыльев». В последнем матче с «Уралом», например, Салтыков отдал голевую передачу и заработал пенальти. Всего же на счету хавбека четыре гола и три голевые передачи в 13 матчах.

— Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель, — заявил «Известиям» известный агент Алексей Сафонов. — Никита — сильный полузащитник, где-то даже немного недооцененный. Наглый по-спортивному, со скоростью. Все данные — при нем. По идее, у него должно получиться в «Локомотиве». Опять же многое зависит от фигуры тренера, от понятия «своя команда». Глушенков в свое время «Спартаку» не пригодился, но хорошо проявил себя в «Крыльях», а теперь в «Локо» раскрылся как один из самых ярких игроков всей лиги.

При этом столичную команду покидают сразу три игрока. Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Пари НН» на правах аренды. А Дмитрий Рыбчинский и Данила Куликов пропустят сборы — клуб занимается дальнейшим трудоустройством игроков.

— Ко всем ребятам у нас позитивное отношение — и к Косте, и к Диме, и Дане, — подчеркнул наставник «Локо» Михаил Галактионов. — У всех разные причины ухода. Кому-то надо перезагрузиться, кому-то получить игровую практику. И для ребят, и для команды так может быть лучше. Руководство посчитало, что необходимо внести изменения. Понятно, что они неприятные, но надо принимать решения.

«Пари НН» теряет ключевого игрока

Главная звезда «Пари НН» — 22-летний нападающий Эдгар Севикян — покидает клуб. Опцию выкупа в €1,1 млн активировал «Ференцварош». Логика трансфера прослеживается слабо. Конечно, это Европа, это еврокубки, это гарантированные трофеи каждый год. Но на этом преимущества заканчиваются. Венгерская лига — слабая. Это 23-е место в рейтинге УЕФА, групповой этап ни одного из еврокубков не гарантирован ни чемпиону, ни обладателю Кубка. Только квалификации.

По стоимости лиги тоже всё печально — весь венгерский чемпионат дешевле «Зенита». «Ференцварош» не вошел бы даже в топ-5 РПЛ (€52 млн на Transfermarkt). По зарплате там тоже мимо — в 2021 году Венгрия была 19-й в Европе по расходам на футболистов. В среднем игрок местного чемпионата получал €8 тыс. в месяц. Шанс на переход в топовую лигу есть, но сомнительный. За последние пять лет из «Ференцвароша» уезжали только в «Унион Берлин», «Гранаду» и «Айнтрахт».

Есть ощущение, что из российских топ-клубов можно было прыгнуть подальше — Арсен Захарян тому пример. Шанс попасть в российские гранды у Севикяна был — не так давно сообщалось об интересе «Краснодара» и в особенности ЦСКА. Армейцы якобы были готовы выплатить отступные, но игрок сборной Армении предпочел чемпиона Венгрии.