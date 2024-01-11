Полузащитник отечества: как Миранчук цепляется за шансы в «Аталанте»

Успешная игра Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту» в первых матчах 2024 года заставила многих экспертов вновь поверить в его способность закрепиться в основе клуба из Бергамо, где у него пока складывается противоречивая карьера из-за высокой конкуренции в составе и специфических требований главного тренера команды. В то же время во Франции Александр Головин укрепляет свой статус лидера «Монако», а Далер Кузяев утверждается в аналогичной роли в «Гавре». Гораздо сложнее идут дела у Арсена Захаряна в чемпионате Испании — перешедший в начале осени в «Реал Сосьедад» футболист пока не может проявить себя в новом клубе. Таким образом, в топовых европейских чемпионатах положение российских футболистов пока противоречивое.

Алексей Миранчук

В семи последних матчах за «Аталанту» Алексей Миранчук забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Это один из лучших его отрезков в Бергамо. 27-летний полузащитник начал свою серию еще в декабре. Поначалу он это делал, выходя на замену в завершающих отрезках матчей. Так, 9 декабря на последних секундах игры чемпионата Италии с «Миланом» с его передачи Луис Муриэль забил победный гол (3:2). Миранчук вышел на поле только на 82-й минуте.

Пять дней спустя он появился в стартовом составе на матч Лиге Европы против польского «Ракува» (4:0) и опять ассистировал Муриэлю, открывшему счёт в той игре. 18 декабря в чемпионате Италии Алексей появился на поле на 85-й минуте матча против «Салернитаны» (4:1), а уже на 90-й забил гол.

3 января он забил и отдал голевую передачу в матче Кубка Италии против «Сасуолло» (3:1), а также попал в перекладину ударом пяткой. Интересно, что весь сезон с первых минут Миранчук почти всегда играл только в Лиге Европы и Кубке Италии, где «Аталанта» не всегда выпускает основной состав.

Но 7 января главный тренер команды Джанпьеро Гасперини доверил ему место в старте и в Серии А. В выездной игре чемпионата Италии против «Ромы» уже на 8-й минуте с навеса Миранчука Тен Компейнерс забил головой. Сам матч завершился вничью 1:1. Впервые в сезоне Алексей отыграл с первых минут две встречи подряд.

Именно с результативными действиями россиянина связан успешный отрезок «Аталанты» в чемпионате Италии, где она в последних пяти матчах три раза победила, один раз проиграла, а ничья с «Ромой» была крайне важна с учётом того, что римский клуб — конкурент коллектива из Бергамо за попадание в еврокубки. После первого круга от четвёртого места, дающего право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, команду Гасперини отделяет три очка.

В Кубке Италии она уже дошла до четвертьфинала, где в ночь на 11 января играла с «Миланом». Прогресс Миранчука особенно значим с учётом того, что в 2020 году он оказался в крайне непростом положении, перейдя в «Аталанту» из московского «Локомотива».

Всё из-за специфичного подхода Гасперини, одного из сильнейших тренеров Европы. При нём не самый богатый клуб стал грозной силой в Италии, несколько раз попадал в Лигу чемпионов, где ярко себя проявлял. Джанпьеро считается одним из сильнейших тактиков в современном футболе, но поэтому у него очень жёсткие требования к игрокам в плане физической готовности и выполнения его указаний. И он предпочитает стабильность состава, поэтому новичкам крайне сложно у него заиграть, если им не доверять сразу.

Миранчук с первого сезона в «Аталанте» оказался в условиях конкуренции с очень сильными игроками. Поэтому либо выходил на замены, либо редко получал шансы в стартовом составе. Проведя несколько ярких матчей в первый сезон, он всё же не убедил Гасперини сделать на него ставку как на основного игрока.

И в 2022 году был отдан в аренду в «Торино». В более слабом клубе Алексей раскрылся, постоянно играл в основе и стал лидером команды. Но по окончании прошлого сезона был вынужден вернуться в «Аталанту». Туринский клуб хотел его выкупить, но не договорился по сумме трансфера с менеджерами из Бергамо. Вариант с новой арендой также не прошёл.

В итоге осеннюю часть нынешнего сезона Миранчук вновь почти полностью провёл в запасе. Но зимние успехи заставляют говорить о том, что возможно на четвёртый сезон он уже убедит Гасперини довериться ему по-настоящему, так как в последний месяц Алексей пользуется самыми малыми шансами проявить себя.

По мнению бывшего директора академии «Локомотива» Владимира Кузьмичёва, руководившего ей в период, когда в ней занимался Миранчк, нынешняя игра Алексея должна позволить ему закрепиться, если не в самой «Аталанте», то в каком-либо другом клубе Серии А.

— Сложно объективно сказать, почему именно в последнее время Лёша прибавил, и каковы теперь его перспективы в «Аталанте», — сказал «Известиям» Владимир Кузьмичёв. — Гасперини — абсолютно своеобразный тренер. Он специалист высочайшего уровня, но логика выбора состава на игру известна только ему. У него от любви до ненависти к футболисту даже не один шаг, а полшага. И так было не только с Миранчуком. В этот отрезок времени тренер решил ему довериться. И Лёша этим воспользовался — и на замены удачно выходил, и в старте был результативен. Вот и добился того, что Гасперини дал ему и в Серии А поиграть с первых минут. Считаю, что Алексей хорошо выглядит и заслуживает такого доверия. Но у Гасперини не раз бывало, что футболист отлично себя проявлял, и вдруг оказывался в запасе или вне клуба. Поэтому о ближайших перспективах Леши тоже сложно сейчас говорить.

По мнению специалиста, даже в случае попадания в запас Миранчук имеет шансы проявить себя в будущем в другом клубе.

— Этот сезон с большой долей вероятности Лёша закончит в «Аталанте» — вряд ли возможен какой-то его переход до конца зимнего трансферного окна в Европе, — добавил Кузьмичёв. — А летом, по окончании чемпионата интересная может быть ситуация. В этот момент у него будет год до окончания контракта с нынешним своим клубом. И «Аталанта» не сможет держать на Лёшу такой высокий ценник, как раньше. Мы же знаем, что меньше €15 млн они не рассматривали предложения о его продаже. Поэтому и «Торино» не смог договориться о выкупе контракта — у клуба просто денег таких нет. «Аталанта» не пошла навстречу по снижению цены. А, когда до конца контракта останется год, и нет безусловной опции его продления, наверное, будет полегче сделать переход, если в Бергамо не предложат Алексею новое соглашение. Если Гасперини не скажет, что этот игрок ему нужен, он адаптировался к чемпионату и полностью его устраивает. Если «Аталанта» захочет Лёшу сохранить, то будет договор о более долгосрочном контракте. Если нет, то перейти в команду вроде «Торино» будет уже полегче. Трансферная стоимость станет ниже.

Головин и Кузяев

«Монако» Головина пока не возобновил сезон после рождественской и новогодней паузы в чемпионате Франции. Лишь 13 января монегаски выйдут на своём поле против «Реймса». Правда, без Александра. 28-летний хавбек получил красную карточку в декабрьском матче против «Тулузы» (2:1), поэтому в ближайшие выходные отбудет дисквалификацию.

Тем не менее, даже вне поля новостей о нём много. Он был признан лучшим игроком клуба первой половины сезона. И попал в символическую сборную Лиги 1 (высшая лига чемпионата Франции) за календарный 2023 год. Его команда идёт сейчас на третьем месте и имеет хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — семь очков.

«Гавр» идёт на 11-м месте. Во многом за счёт успешной игры Далера Кузяева малобюджетный клуб пока уверенно избегает вылета из Лиги 1. А 7 января его победный гол помог выиграть у «Кана» (2:1) в Кубке Франции и пройти в 1/16 финала турнира.

— Оба наших игрока чрезвычайно хороши сейчас во Франции, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Они лидеры своих команд, причём однозначные. Собственно говоря, ради такой роли в своих клубах и стоит нашим парням ехать в Европу. Приятно, когда ты не сидишь там на лавке, а играешь ключевую роль в успехах. Даже, если это команда-середняк, как у Кузяева. А в случае с Головиным и вовсе замечательно, поскольку он тащит на себе один из сильнейших клубов лиги, причём ведёт его если не к чемпионству, то к попаданию в Лигу чемпионов.

Арсен Захарян

После ухода из «Динамо» Захарян почти всю осень с трудом проходил в состав «Реал Сосьедада». Отчасти это происходило из-за травм. В декабре он четыре раза выходил в стартовом составе, но перед праздниками начал вновь получать микроповреждения, из-за которых опять оказался в лазарете. В итоге за последние три недели он всего один раз вышел на поле — на последние восемь минут в игре чемпионата против «Алавеса» 2 января. Всего за время в Сан-Себастьяне Арсен отметился лишь одной голевой передачей.

— Изначально было понятно, что Арсена ждёт сложный дебют в Испании, — продолжил Мостовой. — Там очень непростой чемпионат, не каждый новичок быстро адаптируется к требованиям. Тем более, в «Реал Сосьедаде» уже сложившийся коллектив, там успешная команда, попавшая в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Но уверен, что, если Захарян будет максимально усердно тренироваться, то шансы у него будут. Главное, чтобы его обходили стороной травмы, а каждый шанс в основе Арсен использовал так же, как его сейчас использует в Италии Миранчук.

Также в чемпионате Кипра очередным голом за «Арис» отметился Александр Кокорин. Его команда идёт на третьем месте в национальном первенстве. А Магомед Оздоев в составе «ПАОКа» ведёт борьбу за золото чемпионата Греции — от лидирующего «Панатинаикоса» отставание всего два очка. Правда, в последнем туре 7 января клуб из Салоников осложнил себе ситуацию, проиграв в гостях землякам из «Ариса» (1:2), в составе которых победный гол забил еще один россиянин — Магомед-Шапи Сулейманов.