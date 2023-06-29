Клубов интересы: кто из россиян может уехать в топ-чемпионат

Последние полтора года не было ни одного крупного трансфера российского футболиста из РПЛ в топовые европейские чемпионаты. Случались переходы россиян в лиги второго эшелона вроде Бельгии и Израиля или Турции. Но в чемпионаты Англии, Италии, Германии, Испании, Франции, Нидерландов, Португалии никого из России пока не пригласили. Легионеры из нашей страны там есть, но они оказались в этих странах до начала СВО. Между тем СМИ периодически публикуют информацию об интересе оттуда к некоторым игрокам РПЛ. В частности, речь идет о Федоре Чалове и Далере Кузяеве. Также не исключены переходы россиян в Европе. Вокруг Алексея Миранчука, Александра Кокорина пока нет определенности, а Андрей Лунев уже официально расстался с «Байером» и пока находится без клуба.

Из РПЛ

Федор Чалов год назад вернулся в московский ЦСКА из полугодичной аренды, проведенной в швейцарском «Базеле». Минувший сезон стал самым результативным для 25-летнего нападающего. Он забил 19 голов в чемпионате России, улучшив собственный результат розыгрыша РПЛ-2018/19, когда с 15 мячами он стал лучшим бомбардиром турнира. Во многом за счет него армейцы выиграли серебряные медали национального первенства, впервые за пять лет оказавшись в призерах.

А пять голов Чалова в Кубке России, в том числе точно исполненные пенальти в Суперфинале против «Краснодара» — как в основное время (1:1), так и в послематчевой серии (6:5), — принесли армейцам победу в этом турнире, первую за 10 лет. Теперь разные СМИ приписывают интерес к нему турецкому «Галатасараю», французскому «Марселю» и греческому «ПАОКу». Однако руководство ЦСКА эти слухи опровергает. Как и спортивный директор «Марселя» Хавьер Рибалта.

— Чалов — легкий, подвижный, умный, более приспосабливающийся к игре, к игровым ситуациям, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко. — При реализации моментов достаточно спокоен. Результативность Федора говорит сама за себя. Отличный сезон сейчас был для него. Не зря ходят разговоры, что он может куда-то уехать, в довольно неплохой клуб вроде «Галатасарая».

По полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву еще с весны активно идут разговоры, что он не продлит истекающий летом контракт с сине-бело-голубыми и перейдет в венгерский «Ференцварош». Главным тренером команды из Будапешта остается Станислав Черчесов, успешно работавший с Кузяевым в сборной России. Сам Черчесов еще в начале мая заявлял «Спорт-Экспрессу», что его клубу Далер интересен.

Недавно в прессе возник и «интерес» со стороны турецкого «Бешикташа». Три года назад Кузяев уже пытался уехать в Европу и долго не подписывал новый контракт с «Зенитом», но в итоге вернулся в питерский клуб.

Написали СМИ и о вратаре Илье Помазуне, которого якобы хочет приобрести немецкий «Аугсбург». С 2020 года голкипер с небольшим перерывом выступает за екатеринбургский «Урал» в аренде, а права на него принадлежат ЦСКА. Глава скаутской службы «Аугсбурга» Тимон Паулс пока эти слухи опровергает.

В прошлом году активно обсуждались возможные трансферы полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» и полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ». В итоге по разным причинам переходы не состоялись.

— Политика влияет на шансы наших футболистов из РПЛ перейти в топовые чемпионаты, и при этом во многих клубах Европы могут принять решение взять российского игрока, — заявил «Известиям» бывший спортивный директор «Зенита» и пражской «Спарты» Игорь Корнеев. — Но они хотят быть уверены, что игрок будет функционировать на достаточном уровне, чтобы оправдать свой трансфер. Поэтому, оценивая риски, в этих клубах, наверное, не пойдут на такой шаг. Они лучше возьмут похожего по параметрам игрока откуда-то еще, чем подпишут русского. В этом проблема. При этом я считаю, что у нас есть футболисты, которые могли бы поехать в Европу и хорошо себя там зарекомендовать.

Еще нельзя не отметить интерес со стороны английских «Манчестер Сити» и «Ньюкасла», миланского «Интера» и амстердамского «Аякса» к атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну, родившемуся и выросшему в России. Наиболее активный интерес к нему приписывается «Аяксу».

— Я могу допустить, что это не выдумка, — добавил игравший за голландские «Херенвен», «Фейеноорд» и «НАК Бреда» Игорь Корнеев. — Замечу, что «Аякс» находится в состоянии пертурбации. Он сейчас больше похож на середняка, чем на того, кто правит голландским футболом. Есть в тамошнем чемпионате и более интересные команды. «Аякс» недавно назначил нового тренера. Для Сперцяна в этой ситуации наиболее важен спортивный план. Если его хотят у себя видеть спортивный директор и главный тренер, стоит идти в этот проект. По мне, в голландском чемпионате играть легче, чем в российском. Там мало что изменилось. Много романтики, много свободных зон. Если брать Сперцяна, он может делать статистику лучше, чем в России. Это потрясающий, сильный игрок с хорошей ментальностью. Но ему важно не ошибиться в выборе клуба.

В Европе

Алексей Миранчук почти наверняка останется в итальянской серии А на следующий сезон. В 2020 году он перешел из московского «Локомотива» в «Аталанту» из Бергамо. Полузащитник неплохо отыграл первые два сезона за этот клуб, но не стал постоянным игроком основы, из-за того что не вписался в специфические тактические и физические требования главного тренера Джанпьеро Гасперини.

Прошлым летом 27-летний футболист отправился в годичную аренду в туринский «Торино», став одним из лидеров команды в минувшем сезоне. В мае ходили слухи, что «Аталанта» расстанется с Гасперини, но 7 июня клуб объявил о продлении с ним контракта.

Отсюда неизвестно, станет ли Миранчук возвращаться в Бергамо. Между тем «Торино» пытается выкупить трансфер игрока, но пока не может договориться по цене с «Аталантой». А на днях появились инсайды об интересе к Алексею со стороны «Вероны».

Руководство другого итальянского клуба — «Венеции» — заявило, что пока не определилось, останется ли в ее команде полузащитник Денис Черышев, контракт с которым подписан до лета 2024 года. «Венеция» выступает в серии B. В минувшем сезоне вместе с Черышевым она заняла восьмое место и попала в переходные матчи за выход в серию А, но вылетела в первом раунде от «Кальяри» и не смогла подняться в элиту итальянского футбола.

А «Фиорентина» до сих пор не определилась с будущим нападающего Александра Кокорина. После неудачного периода во Флоренции россиянин провел прошлый сезон на Кипре в составе клуба «Арис», с которым выиграл местный национальный чемпионат и был признан лучшим игроком сезона. Руководство «Ариса» не скрывает желания продолжить сотрудничество с Александром, но пока не договорилось с «Фиорентиной».

Кроме того, сайт Sport24 утверждает, что арендовать Кокорина хочет турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который в прошлом сезоне успешно выступал полузащитник Магомед Оздоев. Относительно него «Спорт-Экспресс» пишет, что им интересуется греческий ПАОК.

«Фатих Карагюмрюку» и ПАОКу также приписывается интерес к вратарю Андрею Луневу. В конце мая он покинул немецкий «Байер» в связи с истечением контракта. В Леверкузене трехкратный чемпион России в составе «Зенита» провел два года, но не смог стать основным голкипером из-за травм и конкуренции с многолетней главной звездой команды финном Лукашем Градецки.

— Радует, что наши футболисты по-прежнему востребованы в Европе, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин. — И большинство из них хорошо себя проявляют. Миранчук и Оздоев однозначно могут себе занести в актив прошедший сезон. Про Кокорина и говорить не надо — о нем говорят выигранный чемпионат и признание лучшим игроком на Кипре. Что касается Лунева, то уверен, он найдет себе новый клуб. Может быть, не в Германии и чемпионате подобного уровня, но в лиге чуть ниже классом вполне может вписаться и стать основным. В «Байере» изначально было тяжело бороться за место в составе с Градецки — с его мастерством и авторитетом.

Также по данным немецкого портала transfermarkt, по итогам сезона-2022/23 повысилась стоимость полузащитника французского «Монако» Александра Головина с — €25 млн до €28 млн. Пока он остается в своем клубе, хотя еще зимой возникали слухи об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».