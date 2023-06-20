Большие перемены: что ждет летом Кокорина, Миранчука и Головина

Футбольный сезон в Европе закончился, и все команды уже работают над формированием составов на следующий. Обычно это неспокойная, но интересная пора — в том числе для представителей России за рубежом. И более или менее спокойная ситуация только у Станислава Черчесова, у которого будет еще один шанс вывести «Ференцварош» в групповой этап Лиги чемпионов. Теперь он будет не единственным представителем нашего тренерского цеха за рубежом. На прошлой неделе сербский «Спартак» возглавил Александр Кержаков. Что касается игроков, то Александр Кокорин, Алексей Миранчук и Денис Черышев нынешним летом могут поменять команды.

Тренерское дело

Российский тренер, пожалуй, самый успешный представитель нашей страны в европейском футболе. Станислав Саламович возглавил венгерский «Ференцварош» два года назад и в первый же сезон сделал золотой дубль, выиграв чемпионство и Кубок страны.

В этом году Черчесов выдержал уровень — хотя Кубок взять не удалось, титул «Ференцварош» защитил. Более того, венгерский клуб под руководством российского тренера прилично выступил в еврокубках — вышел в плей-офф Лиги Европы из непростой группы. В том числе выбив «Монако» вместе с Александром Головиным.

Само собой, при таких показателях претензий со стороны клуба к Станиславу Саламовичу быть не может. Так что экс-главный тренер сборной России спокойно планирует работу на следующий сезон — и даже думает взять в «Ференварош» своего бывшего подопечного Далера Кузяева. В июле у полузащитника истекает контракт с «Зенитом», так что он спокойно сможет отправиться в Европу. Если захочет — помогать Черчесову взять третье чемпионство подряд и поиграть в еврокубках.

— Задача на следующий сезон простая и прозрачная, — сказал «Известиям» Станислав Черчесов. — В прошлом году попали в группу Лиги Европы, заняли там первое место. На следующий сезон, конечно, хочется выйти в Лигу чемпионов. Придется сложно, но надо там быть.

Венгерский клуб начнет выступление с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. После чемпионства контракт Черчесова с «Ференварошем» был автоматически продлился до лета 2024 года.

Другой российский тренер, пока еще не такой именитый и менее опытный в европейских командировках — легенда сборной России Александр Кержаков. 40-летний отечественный специалист в минувшем сезоне впервые распробовал заграничный футбол — получилось не очень удачно. Кипрскую «Кармиотиссу», которую Кержаков возглавил в феврале 2023 года, пришлось покинуть уже через два месяца из-за конфликта с руководством.

Однако долго Александр отдыхать не стал и уже в июне возглавил сербский «Спартак». Судя по всему, новый клуб Кержакова совершенно не похож на «Кармиотиссу». «Спартак» уже 15 лет играет в элите сербского футбола, дважды выступал в еврокубках, в скандалах не замечен, имеет хорошую инфраструктуру и опытного владельца клуба (Драган Симонович — владелец не только клуба из Суботицы, но и компании Simex Group, занимающейся поставками воды и алкоголя).

Так что у русского тренера есть шанс спокойно поработать, что особенно ценно, учитывая предыдущий опыт. Об этом говорит и наш источник в сербском «Спартаке».

— У Александра будет всё, чтобы и клуб, и команда, и он как тренер росли и вместе двигались вперед, — подчеркнул собеседник «Известий». — Под нового тренера руководство наверняка сделает несколько серьезных трансферов.

Даже сейчас состав у клуба по сербским меркам вполне рабочий. Самый дорогой игрок — Эдмунд Аддо (tranfermarkt оценивает его в €1 млн). Полузащитник сборной Ганы играл за «Шериф» против «Реала» в Лиге чемпионов-2021/22.

Разные пути

У Александра Кокорина ситуация странная — с одной стороны, минувший сезон получился для него шикарным. Он стал чемпионом Кипра с «Арисом», его признали лучшим игроком лиги (13 голов и 6 голевых передач). Форварда полюбили болельщики и тренер. С другой — всё это было временно, так как он находился в аренде.

Права на Кокорина до сих пор принадлежат итальянской «Фиорентине», и, по слухам, «фиалки» отчаянно хотят от него избавиться. По тем же слухам, «Арис» очень хочет подписать его уже полноценно, и, казалось бы, всё сходится. Кроме одного — желания футболиста. Александр хочет попробовать еще раз закрепиться в итальянской Серии А. Но захотят ли итальянские клубы арендовать российского форварда? Большой вопрос.

У другой российской звезды, Алексея Миранчука, ситуация схожа с делами Александра Кокорина. Миранчук играл за итальянскую «Аталанту», но закрепиться там не смог и ушел в аренду в другой итальянский клуб — «Торино». И время там провел замечательно.

Алексей не только стал основным игроком команды, но и активно помогал результативными действиями — всего за сезон он набрал четыре забитых мяча и шесть голевых передач. При этом один из голов Миранчука болельщики «Торино» признали лучшим в сезоне — им стал удар в «девятку» в игре 16-го тура серии А против «Вероны» (1:1).

Правда, как и в случае с Кокориным, судьба Миранчука туманна — «Торино» вроде бы хочет оформить выкуп, «Аталанта» как будто хочет оставить Алексея в команде. Но в любом случае развилка у российского полузащитника приятная.

Александр Головин из «Монако» провел лучший сезон в карьере по личной статистике — у него восемь голов и восемь голевых передач. И если с ассистами во Франции у полузащитника всегда был полный порядок, то так много за год у монегасков он еще не забивал. Целых четыре раза Александр отличился дальними ударами — на уровне Месси.

Впрочем, хорошая статистика Головина не особо помогла «Монако». На следующий сезон команда все равно осталась без еврокубков, так как заняла шестое место в Лиге 1. Это в очередной раз спровоцировало разговоры о том, стоит ли Александру покинуть команду и поискать более удачный вариант. Правда, ответа на этот вопрос нет даже у Головина — а его агент ограничился одной фразой: «У него контракт с клубом».

— Можно ли Головину рассчитывать на повышение? Он работает в клубе. Бывает, что клуб не попадает в еврокубки, — рассказал «Известиям» Станислав Черчесов. — Но такие решения не сиюминутные. «Монако» — это большой клуб. В этом году не сложилось, бывает. Пожелаем Головину удачи.

Звезда домашнего чемпионата мира по футболу и воспитанник мадридского «Реала» Денис Черышев постепенно катится к завершению европейской карьеры. После нескольких не самых удачных лет в «Валенсии» вингер попробовал перезагрузиться в Италии, играя за «Венецию» из второго дивизиона. Получилось так себе.

Всему виной старые проблемы Черышева — травмы. Из-за них Денис отыграл за новый клуб всего 800 минут. Тем не менее пару ярких матчей он провел, забил четыре мяча. Но это вряд ли ему поможет, потому что в клубе им всё равно недовольны.

Со стороны «Венеции» уже раздавались намеки. Вот что говорил спортивный директор Филиппо Антонелли: «У Черышева есть предложения из России. Возможен даже трансфер. Агенты рассказывали мне об интересе одной российской команды», — заявил «Спорт-Экспрессу» функционер.

Сейчас, по данным российских СМИ, у Черышева всё еще есть варианты на Родине — и огромное желание поиграть в РПЛ. Так что не исключено, что в следующем году Денис покинет Европу.