«В серии пенальти не по моему сценарию били только Чалов и Заболотный»

Одной из главных интриг концовки сезона в российском футболе стала ситуация с вратарем «Краснодара». С весны 2019 года на этой позиции незыблемым было положение Матвея Сафонова, который дважды выиграл с клубом бронзовые медали чемпионата России, а также помог «быкам» впервые в истории выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме того, 24-летний футболист с лета 2021 года стал основным вратарем сборной.

Минувшей весной он играл хуже, чем обычно. В концовке розыгрыша РПЛ тренерский штаб «Краснодара» в важных матчах против «Ростова» (3:0) и ЦСКА (0:0) поставил в основу молодого дублера Станислава Агкацева. Он оправдал доверие, отыграв две встречи без пропущенных голов. А Сафонов, выйдя в последнем туре против грозненского «Ахмата» (2:2), допустил результативную ошибку, что внесло дополнительную интригу: кого главный тренер Владимир Ивич поставит в ворота в Суперфинале Кубка России против ЦСКА?

В итоге на поле вышел Станислав, который провел неплохой матч, но это не помогло «Краснодару» — «быки» проиграли в серии пенальти (5:6) после ничьи (1:1) в основное время. В интервью «Известиям» 21-летний Агкацев поделился мнением о решающей кубковой игре, конкуренции с Сафоновым, выразил восхищение Игорем Акинфеевым, назвал своих кумиров среди вратарей в европейском футболе и признался, что мечтает попасть в сборную России.

«Перед серией пенальти Сафонов мне помогал вспоминать, кто из игроков ЦСКА куда бьет»

— Интрига с вратарями «Краснодара» перед Суперфиналом повлияла на подготовку к этой игре?

— О том, что буду играть в Суперфинале, узнал в начале недельного цикла подготовки к матчу, то есть почти за неделю до встречи с ЦСКА. Так что внутри команды в этом плане не было никакой интриги. Тренерский штаб заранее определился, и мы спокойно готовились. До этого тоже не особо задумывался над этим. Просто ждал решения тренера. Когда узнал, что буду играть, конечно, обрадовался. Но хочу сказать, что Матвей помогал мне готовиться к этой игре. Мы вместе готовились. И у нас хорошие взаимоотношения.

— Что-то конкретное он вам советовал при подготовке к матчу?

— Да нет, обычные рабочие моменты. Перед серией пенальти он мне помогал вспоминать, кто из игроков ЦСКА куда бьет.

— Помогла такая подготовка? Игроки ЦСКА пробили туда, куда вы предполагали?

— Два человека пробили не по моему сценарию — Чалов и Заболотный.

— Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев говорил про Федора Чалова, что он очень непредсказуемый пенальтист. Бил пять раз подряд в один и тот же угол, а на шестой как раз в ворота Ломаева пробил в другой, обманув его.

— Да-да, он очень хорошо исполняет пенальти. Тоже, наверное, готовится, смотрит на вратарей, анализирует. И в Суперфинале он меня дважды переиграл — сначала в первом тайме, потом в послематчевой серии.

«Я только родился, а он уже выигрывал трофеи за клуб»

— Пенальти — это лотерея? Или все равно сильнейший определяется за счет психологии и лучшего изучения бьющих соперников?

— Наверное, частичка психологии здесь все же есть. Но все равно, как говорится, пенальти — это отчасти лотерея. Нам в этот раз немного не повезло.

— «Крылья Советов» любят выпускать перед серией пенальти Евгения Фролова, который хорош в отражении одиннадцатиметровых. С учетом того, что «Краснодар» с Сафоновым в воротах выиграл в этом Кубке России три серии, был вариант, что он вас заменит на последних минутах основного времени?

— Нет, таких разговоров вообще не было.

— В основное время были шансы дожать ЦСКА?

— Шансы забить были как у нас, так и у ЦСКА. Мне кажется, была абсолютно равная игра. Думаю, болельщикам она понравилась.

— Заочная дуэль с Игорем Акинфеевым вызывает особые эмоции?

— Он, конечно, мастер с большой буквы. Настоящая легенда всего нашего футбола, особенно среди вратарей. Что и доказал в серии пенальти в очередной раз. Человек 20 лет играет на уровне РПЛ, основной вратарь ЦСКА — что тут еще сказать. Я только родился, а он уже выигрывал трофеи за клуб, пробивался в национальную сборную. Мой кумир, на матчах которого я рос. И стараюсь учиться на его игре.

— Еще есть кумиры среди звезд европейского футбола?

— Есть вратари, чья игра мне нравится, за которыми я слежу. В основном они выступают в Английской Премьер-лиге. Эдерсон, Кепа, Рамсдейл, Алиссон.

— Верите, что в следующем сезоне готовы на более долгий период вытеснить Матвея из основы?

— Конечно, я готов конкурировать за место в основе. Кто будет играть, решит тренер. Моя задача: доказывать в тренировках и матчах, что я готов.

«Всерьез претендовали на попадание на чемпионат Европы»

— Весной ходили слухи, что вы уйдете в «Ростов» из-за того, что постоянно сидите в запасе при Сафонове. Существует вариант вашего ухода?

— Честно говоря, ничего об этом не знаю. Мне никто не звонил, никто не обращался с такими предложениями. Я старался не отвлекаться на это и готовился к играм.

— Сейчас можно с уверенностью сказать, что остаетесь в «Краснодаре»?

— Я вообще ничего еще ни с кем не обсуждал. Но, конечно, хочу остаться в «Краснодаре» и играть за этот клуб.

— Даже уйти куда-нибудь в аренду за игровой практикой неинтересно?

— Я хочу играть за «Краснодар».

— Как изменился «Краснодар» после зимнего прихода Владимира Ивича на пост главного тренера?

— Разумеется, у нас с каждым матчем улучшается игра. Но нам еще есть, куда идти. Сейчас мы дошли до решающего матча в Кубке России — это хороший путь. Во многом это заслуга нового главного тренера. Надеюсь, в следующем сезоне мы опять будем играть в Суперфинале.

— В чемпионате России на что можете претендовать?

— Я уверен, что мы должны претендовать только на самые высокие места.

— Понравился формат Кубка России в прошедшем сезоне с огромным количеством матчей?

— Мне нравится. Больше матчей — это хорошо.

— По «Краснодару» такой график сильно бьет, учитывая то, что с вашими постоянными поездками на поездах нагрузка еще больше, чем весной прошлого года, когда вы просто раз в неделю в чемпионате играли?

— Ну да. Это, конечно, минус, что помимо перелетов есть еще и длинные переезды. Немного неудобно, но ничего с этим не поделаешь. Приходится подстраиваться.

— В «Краснодаре» требуют от вратарей много разыгрывать мяч, нынешний штаб сборной России тоже это любит, поэтому Сафонов и основной. Рассчитываете в будущем получить вызов в национальную команду?

— Конечно! Это, наверное, главная моя мечта — попасть в сборную. Мечта детства. Приложу все усилия, чтобы осуществить ее.

— Опыт пребывания в молодежной сборной России позитивный?

— Да, хоть я и был вторым вратарем там. Обидно только, что нас отстранили от отбора к Евро. Мы делили с Испанией первое место в группе, обыграли ее в одном из матчей (2:0). И всерьез претендовали на попадание на чемпионат Европы. Считаю, что тот состав молодежки мог добиться многого. У нас была отличная сборная. У нее было большое будущее. Не случайно сейчас из того состава половина игроков выступает уже за национальную сборную.