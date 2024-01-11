«На тему работы в «Спартаке» ни с кем не общался»

Один из самых известных российских специалистов, 60-летний Станислав Черчесов без работы уже полгода — в июле его уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов от скромного «Клаксвика». Однако вокруг имени экс-наставника сборной России постоянно ходит много разговоров о том, что он может возглавить одну из команд РПЛ. Нередко его сватают и в зарубежные клубы. В интервью «Известиям» и «СЭ» Черчесов отметил, что у него регулярно есть контакты с потенциальными работодателями, но пока он не готов делиться конкретикой. Также российский специалист порассуждал об уровне российского футбола в условиях санкций и поделился своими впечатлениями от успехов и неудач отечественных игроков, выступающих за рубежом.

«Романцев — настоящая глыба, целая эпоха в нашем футболе»

— Как встретили Новый год?

— Провел этот замечательный праздник в семейном кругу, чему очень рад.

— 4 января отметил 70-летний юбилей Олег Романцев. Как поздравили тренера, под руководством которого провели больше всего матчей в качестве игрока?

— Пока только по телефону. Но надеюсь сделать это и лично — уже в ближайшие выходные.

— А какой самый яркий эпизод в вашей карьере связан с Романцевым?

— Не получится выделить что-то одно. Да, многие помнят наши встречи в еврокубках с «Реалом», «Ливерпулем», «Наполи» во главе с капитаном Диего Марадоной. Конечно, невозможно [забыть] яркую серию из шести побед в группе Лиги чемпионов – 1995/96. Но когда говоришь о Романцеве, то надо смотреть на вещи шире.

Олег Иванович — настоящая глыба, целая эпоха в нашем футболе. Он успел поработать с советским поколением «Спартака», а потом воспитал еще, наверное, два российских, создавая, по сути, новые команды. От работы с Федором Черенковым и Сергеем Родионовым выдающийся специалист прошел путь до коллектива, где выступали уже Егор Титов и Андрей Тихонов. Романцев — живая легенда, и дай бог ему здоровья и долгих лет жизни!

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Сейчас «Спартак» не имеет ничего общего — ни по игре, ни по результатам — с тем, что тренировал Олег Романцев и где играли вы...

— Это клуб, с которым в моей биографии связано многое. При этом у каждого времени свои герои, так что вряд ли имеет смысл сравнивать сегодняшнюю команду с легендарной из 90-х. Достижения и трофеи того «Спартака» хранятся в памяти болельщиков и в прекрасном музее на стадионе красно-белых, а нынешнему поколению футболистов и руководителей необходимо всё доказывать заново. Это нормальный эволюционный процесс.

— К нему недавно примкнул новый спортивный директор Томаш Амарал. Как вы относитесь к тому, что «Спартак» тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Гильермо Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец, для которого это первый подобный опыт?

— Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы всё получилось. « Спартак» настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда — работать в офисе или играть, — публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

«Всё не так уж и плохо было в Будапеште у нашего тренерского штаба»

— А как вам рассуждения, вернется ли в ближайшее время в «Спартак» Черчесов?

— Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, чт о подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался.

— Недавно спортивный директор «Бешикташа» заявил, что стамбульцы рассматривали вашу кандидатуру. Понятно, что обращаются из разных стран и континентов. Назовите еще какие-то конкретные варианты.

— Не стану отрицать — «Бешикташ» действительно называл мою фамилию. При этом искренне желаю удачи новому главному тренеру команды Фернанду Сантушу. Но в целом я не привык сам называть клубы, с которыми были или есть рабочие контакты. К огда появится конкретика с официозом, тогда можно давать комментарии. А без этого какой смысл?

— Продолжаете следить за «Ференцварошем», который в прошлом году привели к чемпионству?

— Матчи не смотрю, но в турнирную таблицу чемпионата Венгрии иногда заглядываю. «Ференцварош» ушел на зимнюю паузу на втором месте. А вот в 2022-м к новогодним праздникам команда шла первой с отрывом, кажется, очков в десять от ближайшего преследователя. Так что не всё так уж и плохо было в Будапеште у нашего тренерского штаба. При этом понятно, что я не обходился без ошибок и поражений. Обидное домашнее поражение от «Клаксквика» в квалификации Лиги чемпионов и привело к моей отставке. Но такова судьба тренера: вчера ты на коне, а завтра тебя готовы уволить.

«Покидать РПЛ надо не по принципу «лишь бы уехать»

— Традиционно почти нет интриги в чемпионате Франции с его космическим ПСЖ. Зато именно в Лиге 1 отлично проявляет себя Александр Головин и неплохо смотрится Далер Кузяев.

— Искренне рад за обоих! Когда в прошлой Лиге Европы мы соперничали с «Монако», то именно Головина представляли нашим ребятам как игрока, за которым нужен отдельный присмотр. В нынешнем сезоне Саша по праву считается одним из лидеров своего клуба. Любопытно, что теперь команду тренирует мой старый знакомый по чемпионату Австрии — бывший полузащитник «Зальцбурга» Ади Хюттер. Что касается Кузяева, то он достойно смотрится в «Гавре». Никогда в нем не сомневался, доказательством чему мое несбывшееся желание видеть Далера в «Ференцвароше». Это очень умный футболист и настоящий профессионал.

— А как вам дебютный отрезок Арсена Захаряна в Испании?

— В свое время мы вызвали его в сборную России еще совсем юным. К сожалению, тогда Арсен не смог с нами поработать на сборе из-за болезни, поэтому мое общение с ним оказалось минимальным. По себе помню, что переезд в другой чемпионат объективно требует серьезной адаптации, тем более парень попал в команду, которая на хорошем ходу. Видел несколько встреч с участием «Реал Сосьедад» и понимаю, почему Захаряну нужно определенное время. У сан-себастьянцев так хорошо отлажена комбинационная игра, что тренеру не очень хочется менять уже проверенных в деле людей. Арсен — молодой парень, который вливается в новый коллектив, и ему приходится бороться за свое место под солнцем под пристальным вниманием местных СМИ и болельщиков . Но это совершенно нормальная история для любого легионера-новичка. Так что надо стиснуть зубы и терпеть, использовать свои шансы. Ну а таланта Арсену не занимать, в этом никто не сомневается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Никто не сомневался и в таланте Алексея Миранчука, однако в «Аталанте» ему пришлось тяжело. Но вот в декабре-январе у него идет яркий отрезок с забитыми мячами, голевыми передачами и высокими оценками от ведущих спортивных изданий Италии. Что на таком благоприятном фоне для него сейчас лучше: доиграть сезон в Бергамо или все-таки настаивать на аренде?

— Это решать только ему самому. Я же могу только порадоваться за Алексея, который провел с нами немало времени в сборной России. Его высокий потенциал никогда не оспаривался, а классный гол в ворота сборной Финляндии на Евро-2020 до сих пор памятен многим. Другое дело, что Леше не всегда хватало стабильности и спортивной злости, а без этого в клубе такого турнира, как серия А, пробиться в стартовый состав очень сложно. Тем более в «Аталанте» работает очень специфический в плане общения и жесткий в тренировочном процессе специалист — Джан Пьеро Гасперини, с которым мне доводилось общаться. Рад, что Леша здорово проявляет себя в последние два месяца, но надо постараться удержаться на этом уровне и в дальнейшем.

— Кто еще из нынешних футболистов РПЛ способен в ближайшее время перебраться в одну из топ-5 европейских лиг?

— Не сомневаюсь, что такие есть и среди россиян, и в числе легионеров. Но вот конкретные фамилии называть не хотелось бы. При этом уверен, что покидать РПЛ надо не по принципу «лишь бы уехать», а осознанно понимая, куда и зачем переходишь, какой тренер и какие партнеры тебя ждут и готов ли ты терпеть и пахать — в первую очередь на тренировках.

— Прошлой осенью вы вживую посмотрели немало матчей РПЛ. Как относитесь к разговорам о том, что уровень нашего чемпионата достаточно сильно просел, а серьезных легионеров сменили средние?

— Критиковать-то легко, но давайте вспомним, что сейчас наш футбол находится почти в полной изоляции. Сборная России не проводит официальные встречи, да и с контрольными матчами большая проблема, ведущие клубы не допущены к участию в еврокубках. Понятно, что подобная ситуация объективно накладывает отпечаток на трансферный рынок внутри страны. Очевидно, что сегодня командам сложнее заполучать таких иностранцев, которые могли бы тянуть за собой остальных. А доморощенные ребята в то же время не имеют возможности проверять себя на фоне лучших зарубежных клубов — ведь варимся в собственном соку. Сложившаяся ситуация неминуемо приводит к определенным проблемам в развитии футбола, но раз мы оказались в таких условиях, нужно в них жить и как-то выкручиваться. Проще всего говорить, что всё вокруг плохо, и ничего при этом не делать.

«Краснодар» заслуженно стал зимним чемпионом»

— Впервые за несколько лет «Зенит» ушел на зимнюю паузу в роли догоняющего, а не лидера. Сможет ли «Краснодар», на ваш взгляд, составить сине-бело-голубым реальную конкуренцию в борьбе за золото?

— А почему вы употребляете будущее время? По-моему, нынешний «Краснодар» под руководством Владимира Ивича доказал, что уже составляет достойную конкуренцию «Зениту». Признаюсь, предполагал, что к зимней паузе питерцы как минимум догонят южан, но ведь не смогли же! А солидная трансферная кампания, которую сейчас проводит невский коллектив, только подтверждает, что в Петербурге к «быкам» относятся более чем серьезно. Клуб Сергея Галицкого заслуженно стал зимним чемпионом, ну а дальше посмотрим, хватит ли у них сил, чтобы удержаться на первом месте.

— «Быки» пропустили всего 14 голов, меньше всех в РПЛ, но вот по забитым мячам находятся лишь на шестом месте. Чем новый «Краснодар» отличается от того, к которому все привыкли за долгие годы?

— Мы видим, что «быки» поменяли философию. Раньше делалась ставка на зрелищность и перенасыщенность своими воспитанниками, а результат стоял на втором-третьем плане. При Ивиче же он встал на первое место, а о зрелищности говорить не приходится. Я не смотрел статистику, но, по моим визуальным ощущениям, «Краснодар» сделал ставку на бетон в обороне — как «Ювентус» Аллегри, и на максимальную эффективность в атаке в ущерб эстетик е. Южане создают не так много голевых моментов, но их реализации пока хватает для того, чтобы лидировать. И получается, что пока смена курса работает. «Зенит» ведь не зря так активен на трансферном рынке, так что весной «быкам» придется очень непросто. Если команда Ивича возьмет титул, то это станет огромным, историческим достижением для клуба Галицкого. А вот если опять останется без золота, то получится, что отказ от годами декларируемой философии ни к чему не привел.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Как вам новички «Зенита» — защитник Нино, форварды Педро и Артур, хавбек Ахметов?

— Мы в свое время вызывали Ильзата в сборную, он ведь подавал большие надежды. Затем парня настиг определенный спад, но в целом это интересный полузащитник. Зачем Ахметов «Зениту»? Во-первых, это россиянин хорошего уровня с приемлемой трансферной стоимостью, а новички с паспортами РФ команде явно нужны. Во-вторых, Ильзат способен выходить на поле на разных позициях, что тоже наверняка привлекает Сергея Семака. Что касается бразильцев... Хорошие нападающие нужны всегда, а Педро, которому 18 лет исполнится только в феврале, считают большим талантом. Артур же, насколько понимаю, взят в качестве замены Малкому. Ну а центральный защитник с таким опытом и заслугами, как у Нино, — это то, что сейчас нужно «Зениту», где в первой половине сезона возникали явные проблемы с обороной.

— Как оцениваете расставание «Зенита» с перспективным 20-летним бразильским защитником Ренаном?

— Ситуация абсолютно рабочая, ничего сенсационного в уходе Ренана не вижу. Считаю, что «Зенит» поступил очень грамотно. Бразилец — хороший актив, который надо поддерживать в игровом состоянии. Совершенно очевидно, что это незаурядный исполнитель с хорошим будущим, недаром ведь человека уже привлекают в сборную Бразилии. Нередко бывает, что у парня в таком возрасте не складывается в одном клубе, зато может сработать в другом. Возможно, у Ренана что-то пошло не так с психологической точки зрения, мог элементарно не прижиться в чужой для него стране. Но ведь Семак не обязан был бросить всех остальных и заниматься одним южноамериканцем!

А про все эти разговоры, что молодым надо давать дорогу, скажу так: да, конечно, нужно — но не по умолчанию. Отношения главного тренера с юными талантами — дорога с двусторонним движением. Штаб может давать шансы, но сами футболисты при поддержке своего окружения тоже должны делать шаги навстречу, то есть слушать тренера, терпеть и грызть землю на занятиях, каким бы ни был их талант. Не сомневаюсь, что Семак давал Ренану не одну возможность проявить себя, но тот не смог или не захотел ими воспользоваться. А вот куда менее раскрученный Алип смог и захотел, доказав свое право на место в стартовом составе. Большой футбол — очень жесткое дело, и когда тренеру нужен результат, он не может ждать бесконечно.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Мы обсудили немало разных тем, но так и не прояснили ваше будущее. А вы ведь умеете его считывать.

— В каком смысле?

— Ну вы же еще в 2002 году сказали Александру Кержакову, что рано или поздно возглавите сборную России. Так чего ждать от вас в 2024 году?