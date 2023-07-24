Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном
Мир
Kyodo сообщило о запуске КНДР двух баллистических ракет
Происшествия
Мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке
Армия
Тульские десантники поразили из «Града» позиции ВСУ в районе Соледара
Армия
Проект о повышении призывного возраста рассмотрят во II чтении 25 июля
Экономика
В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива
Мир
Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Общество
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы

«Того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники»

Футбольный тренер Станислав Черчесов — о поражении в квалификации ЛЧ от команды из Фарерских островов, своей отставке и планах на будущее
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jonathan Moscrop
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Ференцварош» 19 июля официально объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера. Венгерский клуб выиграл с ним национальный Кубок и два чемпионских титула подряд. Кроме того, под руководством российского специалиста в прошлом сезоне команда вышла в 1/8 Лиги Европы, впервые с 1975 года обеспечив себе участие в весенней стадии Еврокубков. Но в нынешнем сезоне Черчесову не простили вылета из квалификации ЛЧ от «Клаксвика» из Фарерских островов. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» 59-летний специалист рассказал о прощании с командой и реакции фанатов на свою отставку.

«Очевидное и невероятное» — это про наше поражение в ЛЧ»

— Станислав Саламович, как вы? И где сейчас находитесь?

— Я по-прежнему в Будапеште. Улаживаю кое-какие дела.

— На каких условиях вы расстались с «Ференцварошем»?

— У нашего тренерского штаба было действующее соглашение до лета 2024 года. Контракт прерван по инициативе клуба — вот и всё, что могу сказать по этой теме.

— Прошло уже несколько дней с матча против «Клаксвика». Можете без эмоций объяснить нам и самому себе, что произошло?

— Помните, еще в советское время была такая популярная телепередача — «Очевидное-невероятное»?

Русские следы: супергол Головина и чемпионство Черчесова
Вслед за экс-тренером сборной России золото в Европе может завоевать и Александр Кокорин

— Конечно! Ее с начала 1970-х вел легендарный Сергей Капица, а просуществовала она лет 40.

— Вот-вот. Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счетом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя.

— Посещали дурные предчувствия перед игрой?

— Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники.

— Ваши футболисты совершали грубые ошибки, а голкипер и капитан Дибус, который при вас стал первым номером в сборной Венгрии, сотворил и вовсе нечто реально невероятное…

— Не вижу смысла говорить сегодня про отдельные эпизоды. Очевидно, что мы сыграли плохо, уступили по делу. А главная вина в этом поражении ложится на тренера, то есть на меня.

«Президента клуба не видел с момента отставки»

— Как произошло ваше расставание с клубом?

— После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и всё.

— Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовым по горячим следам или позже?

— Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе. Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».

— В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовым и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?

— Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было. Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись — не по моей инициативе.

— Как попрощались с командой и местными специалистами тренерского штаба?

— В один из дней заехал на базу и попрощался там со всей командой. Со своими венгерскими коллегами — отдельно в ресторане за ужином. Мы с ними много времени провели вместе и остались в хороших отношениях. Разумеется, не смогли не обсудить прошедшую игру, но так и не нашли ответа на вопрос, почему всё так неудачно сложилось.

— Кто-то из футболистов публично выразил свое отношение к вашей отставке?

— Мне писали или звонили некоторые ребята, которые покинули «Ференцварош» раньше. Про тех игроков, которые находятся в команде сейчас, мне говорить не очень правильно: я ушел, а они-то остались. Считаю, что у нашего тренерского штаба с самого начала установились деловые и вполне доверительные отношения с раздевалкой. Разумеется, без проблем не обходилось, но где их нет? В нашей команде уживались представители полутора десятков разных национальностей, и для всего тренерского штаба работа со столь интернациональным коллективом стала огромной школой. Как говорил легендарный Штирлиц, запоминается последнее, поэтому многие сейчас хотят говорить только про поражение от клуба с Фарерских островов, но в истории «Ференцвароша» навсегда останутся три титула, которые мы с коллегами завоевали всего за полтора года работы в Будапеште. И выход с первого места в жесткой группе Лиги Европы тоже никуда не спрятать.

«Думаю, в России еще будет чемпионат мира по футболу»
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа — о своем будущем, уровне РПЛ и ЧМ-2018

«Раз возникла пауза в карьере, заполню ее общением с семьей и друзьями»

— Какие отношения сложились с болельщиками? Как они отреагировали на ваш уход?

— У «Ференцвароша» многочисленные и очень преданные фанаты, это самый популярный клуб в стране. Поддержка с трибун ощущалась всегда. В том числе и на любом выезде. Реакция на наше поражение объяснима, но я не сомневаюсь, что болеть за «Ференцварош» всегда будут на высшем уровне. Что касается реакции на мой уход, то каждый имеет право на свое мнение. Я надеюсь, что люди не забудут, что за время работы нашего тренерского штаба «Ференцварош» выиграл шесть из шести дерби у «Уйпешта», победив его однажды со счетом 6:0 на выезде. Этим реваншем мы вернули 12-летний должок клубу, который считается главным врагом фанатов «фроди» (одно из прозвищ «Ференцвароша». — «Известия»). И вряд ли кто из истинных фанатов «Ференцвароша» забудет, что мы обыграли в гостях со счетом 4:1 тот самый «Слован», который 30 лет назад победил в Братиславе с тем же счетом и при беспорядках на трибунах, в результате которых серьезно пострадали поклонники «фроди».

— Как ни крути, «Ференцварош» — уже перевернутая страница вашей биографии. Поступали ли вам за последние дни предложения о новой работе? Каковы ваши ближайшие планы?

— Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в «Ференцвароше», чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели. Ну и раз возникла такая непредвиденная пауза в работе, буду счастлив заполнить ее общением с семьей и друзьями.

В заключение хочу пожелать «Ференцварошу» и его болельщикам удачи и новых титулов. А также поблагодарить всех за хорошее отношение на протяжении тех полутора лет, что наш штаб трудился в Будапеште.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023