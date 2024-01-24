Теннисистка Калинская проиграла китаянке Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и не смогла выйти в полуфинал турнира. Об этом 24 января сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Встреча продлилась три сета, на корте теннисистки провели 2 часа 18 минут.

«За игру Калинская сделала 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов. У Чжэн — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных ошибок», — передают журналисты.

Впервые в своей карьере 75-я ракетка мира Калинская вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема. До этого 25-летняя теннисистка не проходила дальше второго раунда.

Для китаянки участие в полуфинале турнира Большого шлема также будет первым. Ранее лучшим результатом 21-летней Циньвэнь была 1/4 финала US Open-2023. В настоящее время спортсменка занимает 15-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее в этот день российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, обыграв поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд превышает $58 млн. Действующими чемпионами турнира являются Джокович и белоруска Арина Соболенко.