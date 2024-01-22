Россиянка Калинская впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
22 января она обыграла итальянку Ясмине Паолини со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 17 минут. Калинская набрала 19 активно выигранных очков и совершила 13 невынужденных ошибок.
Для 25-летней россиянки это первый выход в четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Ее следующей соперницей станет победительница встречи между китаянкой Чжэн Циньвэнь и француженкой Осеан Доден.
В настоящее время Калинская занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам турнира она дебютирует в топ-40.
Ранее в этот день в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии вышел россиянин Даниил Медведев. Он в четырех сетах обыграл португальца Нуну Боргеса.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд турнира Большого шлема превысит $58 млн. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.