Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
22 января он обыграл в четвертом круге португальца Нуну Боргеса. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 7 минут. В третьем сете Медведев не реализовал два матчбола.
В четвертьфинале Медведев сыграет с посеяным под девятым номером поляком Хубертом Хуркачем.
Накануне до этой же стадии турнира дошел еще один россиянин Андрей Рублев. В четвертом круге он в пяти сетах обыграл австралийца Алекса де Минора.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд Турнира Большого шлема превысит $58 млн. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.