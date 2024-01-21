Теннисиcт Рублев вышел в четвертьфинал на чемпионате Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Как уточняет «Газета.Ru», в матче четвертого круга спортсмен встречался с австралийцем Алексом де Минором. Игра продлилась 4 часа 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева.

В четвертьфинале теннисист сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее выиграл и выбил из игры другого российского теннисиста — Карена Хачанова.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев теперь занимает пятое место, а его будущий соперник Синнер — четвертое.

Рублев успешно начал этот сезон победами в Мировой теннисной лиге и на турнире в Гонконге. Для отечественного спортсмена этот титул стал 15-м, а его беспроигрышная серия насчитывала уже четыре игры.

Ранее в этот же день 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open. Андреева уступила чешке Барборе Крейчиковой и выбыла из турнира, проходящего в Мельбурне. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу чешской спортсменки.

Ранее, 19 января, Рублев вышел в четвертый круг Australian Open. Россиянин обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 7:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 59 минут. Рублев совершил 12 эйсов и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в Мельбурне проходит с 14 по 28 января. Общий призовой фонд Турнира Большого шлема превысит $58 млн. Действующими чемпионами Australian Open являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.