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Пентагон заявил о последствиях атаки базы США в Иордании

Пентагон: США ответят на атаку БПЛА по американской базе в Иордании
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Фото: Global Look Press/US Navy
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США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты. Об этом говорится в заявлении министра обороны Ллойда Остина, опубликованном 28 января на сайте Пентагона, в связи с нападением на базу в Иордании.

«Поддерживаемые Ираном радикалы несут ответственность за продолжающиеся нападения на силы США, и мы ответим в любое время и в любом месте по своему выбору. Президент США и я не потерпим нападений на американские войска, и мы предпримем все необходимые действия для защиты наших войск и наших интересов», — сказано в сообщении.

Остин также выразил возмущение и сожаление в связи с гибелью трех американских военнослужащих и ранениями других военнослужащих США.

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Ранее в этот день сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу США на севере Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Президент США Джо Байден в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он заявил, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Позже 28 января министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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