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При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных

CNN: в результате удара дрона по базе США в Иордании погибли трое солдат
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Фото: flickr.com
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В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу США на Севере Иордании погибли три американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Об этом 28 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на центральное командование США.

«Три военнослужащих были убиты и 25 ранены в результате атаки беспилотника «на базу на северо-востоке Иордании», — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня». В сообщении отметили, что по всего на силы США и коалиции в Ираке и Сирии было совершено 158 атак.

При этом агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника отмечает, что число раненых возросло до 36, у некоторых травмы головного мозга.

Президент США Джо Байден в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он также заявил, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

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Ранее, 25 января, стало известно, что США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия американских войск в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности, ранее в этот день заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Однако он не уточнил, будет ли Вашингтон полностью или частично выводить свои войска из Ирака, численность которых в настоящее время составляет около 2,5 тыс. человек.

24 января журнал Foreign Policy написал, что США планируют полностью вывести войска из Сирии. Окончательное решение еще не принято, идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод миссии.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 в Сирии.

До этого, 5 января, стало известно, что иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, после того как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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