Глава Пентагона заявил о скором изменении принципа присутствия США в Ираке

США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия американских войск в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 25 января.

«Высшая военная комиссия обеспечит переход к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности между Соединенными Штатами и Ираком, опираясь на успехи кампании «Разгром Исламского государства Ирака в Ираке и Сирии» в партнерстве с Объединенной оперативной группой <…> как часть глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ», — приводит слова Остина агентство Anadolu. (ИГИЛ, ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Факторы, которые будут учитываться при реорганизации американского присутствия в стране, включают угрозу со стороны ИГИЛ, оперативные и экологические требования, а также возможности иракских сил безопасности, говорится в заявлении Остина.



При этом, как отмечает «Газета.Ru», глава американского оборонного ведомства не уточнил, будет ли Вашингтон полностью или частично выводить свои войска из Ирака, численность которых в настоящее время составляет около 2,5 тыс. человек.

5 января иракское правительство объявило, что начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, после того как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в беседе с «Известиями» 24 января назвал вторжение коалиции США в Ирак в 2003 году незаконным, поскольку оно не было одобрено Советом Безопасности ООН. Как он отметил, в итоге в Ираке разразился чудовищный кризис. По его словам, это был серьезный удар по всем международным отношениям на тот момент.

По словам Кутрашева, сам Ирак не требует от США никаких компенсаций за вторжение, но страну до сих пор продолжают шантажировать и принуждают выплачивать компенсации пострадавшие стороны.

Объединенные силы США и антииракской коалиции начали военную операцию против Ирака 20 марта 2003 года. Официальным поводом к вторжению стала информация американских разведслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Впоследствии каких‑либо веских доказательств тому найдено не было. В декабре 2011 года последняя колонна войск США покинула Ирак. В 2018 году Университет Брауна обнародовал доклад с данными о потерях американской армии и их союзников в Ираке. Согласно этому документу, погибли 4550 военнослужащих.

Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: от 100 тыс. до 300 тыс. человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным ВОЗ, только в период с 2003 по 2006 год жертвами войны стали от 150 тыс. до 223 тыс. иракцев.

Международная коалиция по борьбе с ИГ под руководством США была создана в 2014 году, когда группировка оккупировала около трети территории Ирака. В декабре 2017 года Багдад объявил об окончательном поражении террористической группировки, однако иракские силовые ведомства продолжают проводить операции по уничтожению подполья ИГ.