Посол РФ в Ираке прокомментировал вывод иностранных войск из страны

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал военную операцию Соединенных Штатов против Ирака в 2003 году на фоне недавнего решения вывести иностранные войска из Ирака. Своим мнением о произошедшем Кутрашев поделился в беседе с «Известиями» 24 января.

Посол отметил, что вторжение коалиции США в Ирак в 2003 году было незаконным, поскольку оно не было одобрено Советом Безопасности ООН.

«Это был акт агрессии <...> Мы вот тогда же его сразу осудили, вообще все вменяемые люди его осудили. И неважно, нашли бы они какое-то…(оружие. —Ред.) или не нашли бы, <...> нельзя применять военную силу в международных отношениях без санкций Совета Безопасности ООН. <...> За санкциями Совета Безопасности ООН они даже не пытались обратиться, прекрасно зная, что не получится», — прокомментировал Курташев.

По словам посла, США не продумали свое вторжение, показав тем самым свою глупость.

«То, что они потом не нашли ничего здесь, хотя тщательно искали, показывает, что ну идиоты вдвойне, во-первых, купились на недостоверную информацию собственной агентуры и собственных спецслужб. А во-вторых, ну раз уж вы затеваете такую гнусность таких масштабов, ну подготовьте тогда почву для этого, даже на это мозгов не хватило», — сказал он.

Как отметил посол, в итоге в Ираке разразился чудовищный кризис. По его словам, это был серьезный удар по всем международным отношениям на тот момент.

«Там было совершено большое количество в том числе военных преступлений. Помимо вторжения, помимо оккупации большое количество людей погибло», — сказал Кутрашев.

По его словам, сам Ирак не требует от США никаких компенсаций за вторжение, но страну до сих пор продолжают шантажировать и принуждают выплачивать компенсации пострадавшие стороны.

«Ирак с учетом его, так сказать, уязвимости защитить себя не сможет и опять с него будут вытягивать деньги, которые ему самому нужны для населения, для экономики. Поэтому речь идет не о том, чтобы Ирак потребовал компенсации, речь идет о том, чтобы его просто оставили в покое. Вот поэтому Ирак ничего не требует, хотя ущерб от американского вторжения, от оккупации — и демографический, и социальный, экономический, экологический, политический, — он колоссальный», — отметил посол.

Ранее, 5 января, стало известно, что иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, после того как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

20 марта 2003 года объединенные силы США и антииракской коалиции начали военную операцию против Ирака. Официальным поводом к вторжению стала информация американских разведслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Впоследствии каких‑либо веских доказательств тому найдено не было. В декабре 2011 года последняя колонна войск США покинула Ирак.

В 2018 году Университет Брауна обнародовал доклад с данными о потерях американской армии и их союзников в Ираке. Согласно этому документу, погибли 4550 военнослужащих.

Данные о жертвах среди иракцев разнятся. Американские СМИ называют разные цифры общих потерь Ирака в войне: от 100 тыс. до 300 тыс. человек, включая гражданское население. Вместе с тем, по данным ВОЗ, только в период с 2003 по 2006 год жертвами войны стали от 150 тыс. до 223 тыс. иракцев.