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Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США

Ас-Судани решил вывести иностранные войска после авиаудара США по Багдаду
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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency
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Иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил 5 января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани после того, как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — говорится в заявлении канцелярии иракского премьер-министра, цитату из которого привело агентство Reuters. Уточняется, что в настоящий момент в Ираке находятся 2,5 тыс. иностранных военных.

Как отмечается, Вашингтон подозревает группировку аль-Джавара в нападениях на сотрудников ведомств США в Ираке, в том числе и в организации минометного обстрела посольства в Багдаде. В Пентагоне заявили при этом, что в результате нанесенного удара с воздуха никто из гражданских не пострадал. В свою очередь, власти Ирака осудили этот удар, передавало Reuters.

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До этого, 26 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как он заметил, удары являются ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По словам главы Пентагона, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Месяцем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали. 7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

В октябре Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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