Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США

Иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил 5 января премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани после того, как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — говорится в заявлении канцелярии иракского премьер-министра, цитату из которого привело агентство Reuters. Уточняется, что в настоящий момент в Ираке находятся 2,5 тыс. иностранных военных.

Как отмечается, Вашингтон подозревает группировку аль-Джавара в нападениях на сотрудников ведомств США в Ираке, в том числе и в организации минометного обстрела посольства в Багдаде. В Пентагоне заявили при этом, что в результате нанесенного удара с воздуха никто из гражданских не пострадал. В свою очередь, власти Ирака осудили этот удар, передавало Reuters.

До этого, 26 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как он заметил, удары являются ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По словам главы Пентагона, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Месяцем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали. 7 ноября Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее словам, вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

В октябре Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.