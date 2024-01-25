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FP сообщил о планах США вывести войска из Сирии

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Фото: Global Look Press/snapshot-photography/B.Shamlo
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США планируют полностью вывести войска из Сирии. Об этом 24 января сообщил журнал Foreign Policy.

По словам четырех источников в Пентагоне и Госдепе, Белый дом считает миссию ненужной и больше не хочет инвестировать в нее. Окончательное решение еще не принято, идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод войск.

Издание ожидает, что уход американских военных произведет катастрофический эффект на ситуацию в регионе и усилит позиции «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом отмечается, что последний район Сирии был освобожден от ИГ еще в 2019 году.

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Ранее, 24 января, три военные базы Соединенных Штатов, которые расположены в Ираке и Сирии, подверглись атакам со стороны шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на иракскую территорию и еще 77 — на сирийскую.

Атаки на американские базы, расположенные в государствах Ближнего Востока, участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором Соединенные Штаты поддержали Израиль.

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