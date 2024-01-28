В Иордании опровергли информацию об атаке на военную базу США в королевстве
Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин 28 января опроверг заявление о том, что военная база Соединенных Штатов была атакована на территории королевства.
«Американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании», — указал он иорданскому телеканалу Al Mamlaka.
Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф, который находится недалеко от границы с Иорданией.
Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на центральное командование США сообщил, что в результате атаки беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании погибли трое американских военнослужащих, есть раненые. Американский президент Джо Байден в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он заявил, что они будут привлечены к ответственности.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.