Захарова напомнила организаторам «голой» вечеринки об их приглашении туда СМИ

Организаторы «голой» вечеринки в московском ночном клубе «Мутабор» сами пригласили СМИ на свое мероприятие, заявила 28 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала утверждение журналистки Ксении Собчак, что о мероприятии президенту РФ Владимиру Путину якобы доложил кинорежиссер Никита Михалков.

«Доврались до того, что широкая аудитория, общественные деятели и официальные лица якобы узнали о произошедшем из-за, прости Господи, доносов», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

К публикации она приложила фотоснимки, на которых видно, как Собчак и блогер Анастасия Ивлеева дают интервью развлекательным каналам в тематических нарядах.

«Посмотрите фото и видео. На них четко видно, что организаторы сами пригласили СМИ и напропалую дают интервью», — обратила внимание Захарова.

По ее словам, судя по составу медиа, организаторы вечеринки «очень хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория».

Ранее Собчак в своем Telegram-канале написала, что Михалков якобы рассказал Путину о скандальной вечеринке и показал ему видеозапись с мероприятия. Она отметила, что эту информацию «подтвердили два источника».

В свою очередь, Михалков ответил, что видится с российским лидером нечасто и у них есть «более интересные и важные темы для обсуждения». Он также обратил внимание, что Собчак сама «имела бесстрашие» принять участие в данном мероприятии.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные знаменитости, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

После общественного резонанса Ивлеева и многие другие гости вечеринки принесли извинения за участие в мероприятии, заявив о его неуместном характере. Кроме того, некоторые артисты пожаловались на отмену концертов на фоне участия в вечеринке.

29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили о приостановке работы клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Отсчет будет производиться с момента опечатывания здания, а именно с 27 декабря 2023 года.