Лолита рассказала о судьбе своих концертов после вечеринки Ивлеевой

Певица Лолита Милявская рассказала об отмене концертов после «почти голой» вечеринки телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в московском клубе Mutabor. Подробностями артистка поделилась 27 декабря в разговоре с «Известиями».

«Никаких отмен по дальним турам пока нет, по Подмосковью есть вопросы, которые, как нам сказали директора площадок, будут решаться после Нового года», — рассказала она.

Исполнительница отметила, что есть города, которые не предъявляли никаких претензий, а есть и те, которые не разрешили проводить концерты в виду писем общественников. По ее словам, ситуация прояснится в феврале до выпуска билетов в продажу.

«Смешон был вброс, что на Милявскую сдают билеты. Билеты поступили в продажу только в нескольких городах, поэтому сдавать еще нечего», — подчеркнула певица.

Также Милявская заявила, что ее «вырезают из эфиров».

«Я не держу ни зла, ничего. Мне было очень жалко моих коллег-телевизионщиков потому что они в это вкладывают душу, государство в это вкладывает деньги, в съемочные процессы. Сидеть ночами ножницами маникюрными вырезать людей из эфира — не понимаю как они с этим справятся. Я понимаю, что я тоже вырезана, честно скажу, что я не позвонила ни на один канал и не спросила вырезали ли меня», — поделилась она.

Говоря о Насте Ивлеевой, артистка добавила, что телеведущая находится в очень подавленном состоянии.

«Настя очень подавлена. Я ее очень люблю, она очень талантливая девочка. И я надеюсь, когда ситуация завершится, Настя с продюсерскими талантами, креативными талантами будет приносить радость зрителям разного поколения», — сказала Милявская.

Накануне артистка записала видеообращение, которое разместила в своих соцсетях. Она отметила, что берет на себя ответственность за поступки и призвала поклонников не распространять негатив и «оставаться людьми».

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако не произвели никаких задержаний. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). После общественного резонанса Ивлеева принесла извинения за организацию мероприятия, заявив, что она полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости. Одним из первых это сделал рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом VACÍO, который был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, 26 декабря сообщалось, что против Ивлеевой подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей. По словам адвоката Владислава Атаманюка, если указанную сумму удастся взыскать с блогера, то все эти деньги будут переданы в специально созданный по поручению президента РФ Владимира Путина государственный фонд «Защитники Отечества» для поддержки семей раненых и ушедших из жизни военнослужащих, проходивших службу в зоне специальной военной операции на Украине.