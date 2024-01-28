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Михалков опроверг слова Собчак, что якобы он рассказал Путину о «голой» вечеринке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков прокомментировал слова журналистки Ксении Собчак о том, что это он якобы доложил президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском ночном клубе «Мутабор». Сообщение размещено 28 января в его Telegram-канале.

Он отметил, что видится с российским лидером нечасто и у них есть «более интересные и важные темы для обсуждения».

«<...> нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся <...> в клубе «Мутабор», — указал Михалков.

Он также обратил внимание Собчак, что та «имела бесстрашие» принять участие в данном мероприятии. «В отличие от Вас филерство — не мой конек, и поэтому для того, чтобы узнать автора упоминаемой Вами статьи, советую Вам направить запрос в соответствующие органы», — заключил кинорежиссер.

Ранее Собчак своем Telegram-канале написала, что Михалков якобы рассказал Путину о скандальной вечеринке и показал ему видеозапись с мероприятия. Она отметила, что эту информацию «подтвердили два источника».

При этом сама Собчак после посещения вечеринки опубликовала видео с извинением за участие в ней, отметив, что «подобные мероприятия стоит проводить в подходящее время». Позже она рассказала, что потеряла около 15 млн рублей из-за отмены своих мероприятий на фоне посещения вечеринки. Вместе с этим Собчак поспешила добавить, что деньги — не главное. «Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — писала она.

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«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Ее посетили разные знаменитости, в том числе Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, а также блогеры-миллионники и жены и дети крупных топ-менеджеров и депутатов. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

За участие в мероприятии извинились также другие гости и сама Ивлеева. Но, после того как скандальные фото попали в Сеть, у некоторых знаменитостей начали отменять концерты.

29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тыс. рублей. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

10 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили о приостановке работы клуба Mutabor на 90 суток за нарушение санитарных норм во время «голой» вечеринки. Отсчет будет производиться с момента опечатывания здания, а именно с 27 декабря 2023 года.

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