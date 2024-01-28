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«Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС 1А «Солнцепек» Западной группировки войск атаковали взводные опорные пункты механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 28 января сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, посредством установок по позициям противника были нанесены три удара.

«Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 км», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ТОС «Солнцепек» активно используется наземными войсками. Во время стрельбы солдаты используют современные программные системы топогеодезической привязки.

Ранее, 24 января, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу военнослужащих российской группировки войск «Юг», которые продолжают наносить удары и уничтожать ВСУ посредством ТОС-1А «Солнцепек».

По словам журналиста, экипажи работают в достаточно быстром темпе, перерывы между боевыми задачами небольшие. Однако сами бои происходят рано утром или поздно ночью, чтобы ТОС могла остаться незамеченной.

До этого, 22 января, Минобороны РФ сообщило, что экипажи «Солнцепека» российских военных уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что пуски из ТОС-1А были осуществлены российскими солдатами на расстоянии более 4 км.

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