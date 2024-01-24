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«Известия» показали кадры боевой работы «Солнцепеков» в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» продолжают наносить удары и уничтожать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы военнослужащих российской группировки войск «Юг» поделился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Общее количество снарядов, которое несет на себе машина, может быть 24 штуки. Но обычно стреляют по шесть, восемь или двенадцать. Даже этого достаточно для того, чтобы уничтожить площадь, равную 200 кв. м», — пояснил военкор.

По его словам, экипажи работают в достаточно быстром темпе, перерывы между боевыми задачами небольшие. Однако сами бои происходят рано утром или поздно ночью, чтобы ТОС могла остаться незамеченной. Все-таки «Солнцепеки» являются жирной целью для противника, отметил Сафиулин.

«Наша машина, по моему мнению, самая мощная. Единственный, по моему мнению, недостаток — расстояние снарядов близкое. Подъезжаем очень близко к противнику», — поделился командир взвода ТОС 1-А «Солнцепек» с позывным Баркас.

Он пояснил, что перед тем, как подъехать к огневой позиции, проводится тщательная разведка: ВС РФ ищут места дислокации украинских боевиков, их противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), разведчиков. А после этого экипаж заходит на точку и наносит огневое поражение.

«Результат налицо. В месте попадания снаряда происходит сжигание кислорода, давление образовывается, и куда бы ни прятался враг, нацист, мы его и там достанем», — подчеркнул боец.

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Ранее, 22 января, Минобороны РФ сообщило, что экипажи ТОС-1А «Солнцепек» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили взводные опорные пункты и укрытия подразделений ВСУ на купянском направлении. Отмечается, что пуски из ТОС-1А были осуществлены российскими солдатами на расстоянии более 4 км.

До этого, 9 января, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» новороссийских десантников, который в районе Вербового на запорожском направлении уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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